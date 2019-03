Sehnsucht osteuropäischer Tagelöhner: Wohnen und Arbeit

Tagelöhner aus Osteuropa suchen in München das "Infozentrum Migration und Arbeit" der Arbeiterwohlfahrt auf. Viele der Menschen sind obdachlos wie der 28-jährige Alexander Yankov und sein Vater Stefan.

Vor einem Dreivierteljahr kamen die Bulgaren nach München. Sie müssen in der Bayernkaserne in München übernachten. Heute seien nur drei Stunden Schlaf möglich gewesen, sagen sie. Zwölf Menschen in einem Zimmer, mehrere schnarchen. "Da kannst du nicht schlafen", berichtet Alexander Yankov.

Tagelöhner finden Job bei der Straßenreinigung

Vater und Sohn hatten bisher kein Glück bei der Wohnungssuche. Bei der Jobsuche hingegen schon, sie haben in München eine feste Arbeit gefunden – bei einem Familienunternehmen, das auf Arbeitskräfte aus dem europäischen Ausland angewiesen ist. Alexander Yankov und sein Vater sind in der Straßenreinigung unterwegs, entfernen etwa in Parkanlagen Laub und lehren Abfalleimer.

"Es ist sehr schwer Menschen zu finden, die Tätigkeiten verrichten, die in der Gesellschaft gemeinhin als niedrige Tätigkeiten empfunden werden", sagt die Chefin der Yankovs, Clarissa Schellong von der Sitzberger GmbH.

Infozentrum arbeitet mit Agentur für Arbeit zusammen

Viele Bulgaren sehen in ihrer Heimat keine berufliche Perspektive. Sie suchen Arbeit als Spülhilfe oder auf dem Bau. Sie haben meist keine Berufsausbildung und sprechen kein Deutsch. Im Münchner Bahnhofsviertel ist ihr Treffpunkt. An einem Freitagmorgen um acht Uhr stehen etwa 15 Männer zwischen 20 und 50 Jahren herum und hoffen, dass jemand ihnen einen Job anbietet. Es kommt aber keiner.

Savas Tetik vom "Infozentrum Migration und Arbeit" der Münchner Arbeiterwohlfahrt kümmert sich um sie. Er erzählt, dass das Infozentrum mit der Agentur für Arbeit zusammenarbeitet. Zudem: "Wir bieten auch kostenlose Deutschkurse und einen Aufenthaltsraum an."

Diejenigen, die Tetik und das Zentrum nicht kennen, die bringt er zu "unserem Beratungscafé", wie er es nennt.

Wenn Tagelöhner ihren Besitz in der U-Bahn liegen lassen

Tetik berichtet, dass viele Tagelöhner zunächst große Tüten oder Rucksäcke mit ihrem Hab und Gut dabei haben. Aber irgendwann vergessen sie ihren Besitz in der U-Bahn oder an ihrem Arbeitsplatz. "Die ganzen Erinnerungen und die Dokumente, die sie bei sich haben, gehen auch verloren", sagt der Sozialarbeiter, der ursprünglich aus dem türkischen Ankara stammt: "Ich war auch Tagelöhner. Ich durfte nicht auf der Straße stehen, weil ich keinen Aufenthaltsstatus hatte."

Savas Tetik ist auch Ansprechpartner für Alexander Yankov und Vater Stefan. Der 28-jährige Alexander ist zum ersten Mal in seinem Leben krankenversichert und verdient knappe 2.000 Euro im Monat. In seiner Heimat verdienen ungelernte Arbeiter höchstens 300 Euro. Jetzt fehlt nur mehr eine Wohnung zum Glück. Savas Tetik hilft bei der Suche.