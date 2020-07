Sehbehinderten-Tourismus: Bischofsgrün mit allen Sinnen erleben

Horst Zinnert und seine Ehefrau Waltraud lieben es zu reisen. Beide sind sehbehindert. Mit Barrierefreiheit im Urlaub haben sie allerdings bisher wenig gute Erfahrungen gemacht. Deshalb haben sie selbst etwas auf die Beine gestellt. Rund um ihre Heimat Bischofsgrün bieten sie für andere Blinde und Sehbehinderte Wanderfreizeiten und Individualurlaube an. Sogar ein Gang durch den Kletterwald am Ochsenkopf kann gemacht werden.

Begleitpersonen gesucht

Horst Zinnert arbeite als Physiotherapeut in seiner eigenen Praxis in Bischofsgrün, seine Frau Waltraud arbeitet bei einem Telefondienst. Das Ehepaar begleitet die Wandertouren oft selbst. Die beiden organisieren aber auch ehrenamtliche, sehende Begleitpersonen. Sie sind dabei aber immer auf weitere Helfer angewiesen.

"Wir suchen immer Leute, die bereit sind, mit sehbehinderten Gästen zu wandern, oder auch kürzer zu spazieren." Horst Zinnert, Bischofsgrün

Speisekarte mit Blindenschrift

Im familieneigenen Hotel-und Gasthof Siebenstern in Bischofsgrün (Lkr. Bayreuth) bieten sie zudem nicht nur eine tastbare Ortskarte von Bischofsgrün an. Auch die Speisekarte gibt es in Blindenschrift. Oft seien es nur Kleinigkeiten, die Normalität schaffen können, so Horst Zinnert.

"Wir servieren das Frühstück zum Beispiel am Tisch und nicht am Buffet. Dort muss man sich oft auch den Kaffee an einem Automaten holen. Das macht es zusätzlich schwierig." Horst Zinnert, Bischofsgrün

Tourismus der Zukunft

Auch die Kur-und Tourist Info (TI) in Bischofsgrün ist auf sehbehinderte Gäste vorbereitet, so Wilhelm Zapf von der TI. Im Foyer hängt ebenfalls der taktile Ortsplan, der in einer handlicheren Variante verkauft wird. Geplant ist für das kommende Jahr außerdem ein barrierefreier Wanderweg, der etwa zwei Kilometer lang sein soll. Leitlinien und Seile sollen über schwieriges Gelände führen.

„Barrierefrei ist ein großes Thema für den Urlaub der Zukunft. Wir wollen auch die Barrieren immer weiter abbauen. Es ist ganz wichtig, dass das geschieht.“ Wilhelm Zapf, Teammanager TI Bischofsgrün