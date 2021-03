Segnung Homosexueller: Würzburger Pfarrer sammelt Unterschriften

Gott könne Sünde nicht segnen, erklärte die vatikanische Glaubenskongregation. Deshalb kann die Katholische Kirche laut einer Stellungnahme des Vatikans vom 15. März gleichgeschlechtliche Partnerschaften nicht segnen. In Deutschland formiert sich der Widerstand gegen das Segnungsverbot. Zusammen mit dem offen homosexuellen Pfarrer Bernd Mönkebüscher aus Hamm sammelt der Würzburger Studentenpfarrer Burkhard Hose Unterschriften für die Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Die Resonanz sei überwältigend, so Hose.

Über 1.000 Unterschriften in anderthalb Tagen

Innerhalb von anderthalb Tagen haben deutlich mehr als 1.000 Menschen in Deutschland diese Aktion mit ihrer Unterschrift unterstützt. Etwa 90 Prozent der Unterschriften kämen von pastoralen Mitarbeitenden, also Pfarrern und Diakonen sowie Gemeinde- und Pastoralreferenten, schätzt Burkhard Hose. Für viele Menschen, die sich für eine Öffnung der Kirche engagieren, sagt er, sei das Segnungsverbot für Homosexuelle ein Schlag ins Gesicht: "Es ist interessant, dass man in Rom annimmt, man kenne den Willen Gottes und geht immer noch davon aus, dass gleichgeschlechtliche Liebe wider die Natur sei. Wenn die kirchliche Lehre nicht langsam naturwissenschaftliche Erkenntnisse wahrnimmt, dann fürchte ich um eine Versektung der Kirche."

Es geht um Liebe und Treue

Dem Studentenpfarrer geht es nach eigener Aussage darum, "die Liebe und Treue, die Menschen in homo- oder heterosexuellen Partnerschaften verbindet", zu segnen. "Wir verschenken den Segen. Das ist der Auftrag Gottes." Er selbst, sagt Burkhard Hose, habe noch kein gleichgeschlechtliches Paar gesegnet, aus Angst vor Sanktionen.

"Was habe ich alles als Priester schon gesegnet. Ich habe Häuser und Zuckerrüben-Erntemaschinen gesegnet – warum denn nicht auch Menschen, die sich lieben?" Studentenpfarrer Burkhard Hose

Bis zum Palmsonntag soll die Unterschriftensammlung weitergehen. Danach wollen Burkhard Hose und Bernd Mönkebüscher die Liste dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, und Birgit Mock, der Vorsitzenden des Forums "Sexualität und Partnerschaft" beim Synodalen Weg, übergeben.