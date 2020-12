Segensaufkleber und Online-Spende: Sternsinger auf Distanz

Kinder als Könige verkleidet, die vor Haustüren singen, gibt es in diesem Jahr nicht. Die Sternsinger sammeln heuer kontaktlos Spenden. Den traditionellen Segensspruch für die Haustüren kann man als Aufkleber oder in Form von gesegneter Kreide zum selbst Malen bekommen. Die Spenden in Pfarreien abgeben oder online überweisen.

Online-Überweisung und kontaktloser Segen fürs Haus

"Segen bringen. Segen sein. Kindern Halt geben in der Ukraine und weltweit" – so das diesjährige Motto der größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit, die bereits seit 1959 existiert.

In der Diözese Augsburg findet der zentrale Aussendungsgottesdienst heute statt, in Regensburg morgen. In München und Freising am Sonntag.

Nicht in allen bayerischen Bistümern gibt es in diesem Jahr einen offiziellen Startschuss. Ausnahmsweise geht die Aktion auch nicht nur bis Dreikönig, die Sternsingeraktion auf Distanz läuft bis zum 2. Februar.

14 Millionen Euro Spenden im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr sammelten die Sternsinger allein in den sieben bayerischen Diözesen knapp 14 Millionen Euro.