Segelflugzeug bei Ohlstadt abgestürzt - zwei Verletzte

Nur wenige Hundert Meter vor der Landebahn am Flugplatz Pömetsried bei Ohlstadt (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) ist am Samstagnachmittag ein Segelflugzeug in einem Waldgebiet abgestürzt. Die beiden verletzten Piloten konnten aus dem Flugzeug befreit werden.

Segelflieger hängt kopfüber zwischen Bäumen

Die Rettung war schwierig: Das Gelände ist unwegsam. Rund zwölf Meter über dem Boden hing der Segelflieger - die Schnauze nach vorne geneigt, gehalten von Bäumen. Das war auch das Glück der beiden Insassen, denn die Bäume verhinderten das der Flieger mit voller Wucht auf den Boden krachte. Die Retter mussten sich erst mit Motorsägen den Weg freischneiden. Kopfüber hingen die beiden Insassen zwischen eineinhalb und zwei Stunden in ihren Gurten fest. Bergwachtretter befreiten die beiden mit Hilfe einer langen Leiter aus dem Cockpit.

Zwei Verletzte bei Schulungsflug

Wie der Pressesprecher der Sportfliegergruppe Werdenfels dem Bayerischen Rundfunk mitgeteilt hat, handelte es sich um einen Schulungsflug, nach einem Windenstart war das Flugzeug im Landeanflug. Warum der Fluglehrer und seine Schülerin die Landebahn verfehlten und kurz davor in den Wald krachten, ist derzeit unklar.

Polizei ermittelt zur Unglücksursache

Laut Polizei wurden beide Piloten verletzt - die Flugschülerin leichter, der Fluglehrer jedoch schwer. Über seinen Zustand gibt es keine weiteren Informationen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Absturzursache zu klären.