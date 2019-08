Segelflieger aus Bayreuth holen Bronze in der Bundesliga

Die Segelflieger aus Bayreuth holten im vergangenem Jahr den Meistertitel in der Bundesliga. Heuer reichte es nur für den dritten Platz. Dennoch waren die Oberfranken zufrieden. Denn weltweit landeten sie 2019 auf Platz vier der World League, teilte die Luftsportgemeinschaft Bayreuth mit. Die World League bewertet mehr als 1.000 Vereine. Den ersten und dritten Platz belegten Teams aus den USA, den zweiten Sportler vom SV Rinteln in Niedersachsen.

Lob für den Sieger aus Niedersachsen

Der SV Rinteln aus Niedersachsen war der erfolgreichste deutsche Verein. Er belegte den ersten Platz in der Bundesliga. "Mit dieser Leistung haben die Rintelner hochverdient gewonnen" meint auch Bayreuths Teamkapitän Heiko Hertrich. Mit dem Bronzerang sind die Piloten vom Bindlacher Berg dennoch die besten Süddeutschen. In den Segelflug-Ligen werden an 19 Wochenenden die schnellsten drei Piloten eines Vereins gewertet.

Flieger-Familie aus Bayreuth erfolgreich

13 Piloten aus Bayreuth haben diese Wertung zu Stande gebracht: Die Flieger-Familie Baier mit den Brüdern Andreas, Johannes und Georg sowie dessen Sohn Sebastian, Wolfgang Clas, Manisha Große Verspohl, Heiko Hertrich, Frederik Köhne, Friedhelm Lotte, Bernd Löser, Alexander Müller, Lothar Schmidt und Susanne Weisheit-Hertrich.

Frauen immer erfolgreicher

Seit fünf Jahren konnte mit Manisha Große Verspohl zudem erstmals wieder eine Frau einen Flug in die Wertung der LSG einbringen, mit Susanne Weisheit-Hertrich kurz darauf sogar noch eine zweite.