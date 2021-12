Seeon: Friseurin spendet Salon-Einrichtung ins Flutgebiet Ahrtal

Noch öffnet Kerstin Gründel jeden Morgen ihren Friseursalon im oberbayerischen Seeon. An der Wand mehrere Plätze für die Kundinnen und Kunden, in der Mitte des Raums die Waschbecken, ein Regal mit allerlei Bürsten und Haarpflegeprodukten – das ist Gründels Existenz.

Eine Existenz, die Simone Manhillen nicht mehr hat. Sie wohnt in Ahrweiler in Rheinland-Pfalz, dem Ort, der mit am schwersten getroffen wurde von der Flutkatastrophe im Juli. Zwei Meter hoch stand das Wasser in ihrem "Salon Chic". Das Einzige, was sie retten konnte, war ihr Meisterbrief.

Eine Friseurin rettet die andere

Jetzt rettet die eine Friseurin die Existenz der anderen. Dabei kennen die beiden sich nicht, sind sich nie begegnet. Kerstin Gründel wird ihren Salon zum Jahresende aufgeben. Seit einer Hüft-Operation fällt es ihr zunehmend schwer, lange zu stehen. Eine Supermarkt-Mitarbeiterin in Seeon kennt die Friseurin in Ahrweiler und fragte, als sie von der Salon-Schließung erfuhr, die Friseurin in Seeon, ob sie ihr Inventar nicht verkaufen würde.

Viele Menschen wollen helfen

Kerstin Gründel wollte nicht verkaufen. Sie wollte spenden. Und so wird ihr Salon-Inventar im Januar von Seeon nach Ahrweiler gebracht.

Inzwischen haben viele Menschen von Gründels Aktion erfahren und wollen mithelfen. Freiwillige übernehmen Abbau und Transport. Die Gemeinde bezuschusst die Transportkosten. "Und eine ältere Kundin hat ein bisschen Geld für ein paar Lockenwickler gespendet, das war sehr rührend", sagt die Friseurmeisterin.

Ein Ende und ein Neuanfang

Simone Manhillen ist für die überraschende Hilfe enorm dankbar. Ohne die Spende aus Seeon, sagt sie im Gespräch mit dem BR, könne sie sich den Neuanfang niemals leisten. Nun will sie sich an einem anderen Adresse einen neuen Salon aufbauen. An ihrem alten Standort an der Ahr gebe es noch keinerlei Infrastruktur. "Da sieht es immer noch aus wie im Kriegsgebiet", sagt sie.

Und Kerstin Gründel? Sie wird einen Tag vor Weihnachten zum letzten Mal ihren Kundinnen und Kunden in ihrem eigenen Salon die Haare schneiden – und dann zusperren, für immer. "Es wird ein emotionaler Tag", sagt sie. Ganz aufhören will sie aber nicht. Sie bleibt selbständig, ohne Salon.