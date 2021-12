Seenotretter Reisch will Flüchtlingen in der Türkei helfen

Claus-Peter Reisch aus Landsberg am Lech ist bekannt für seine spektakulären und oft umstrittenen Seenotrettungsaktionen im Mittelmeer. Nun hat er ein neues Projekt: in der Türkei. Reisch arbeitet mit der Kauferinger Hilfsorganisation LandsAid zusammen. Vor kurzem war er in der Nähe des türksichen Izmir, wo LandsAid Flüchtlingen aus Syrien hilft. In der Sendung "Mittags in Oberbayern" auf Bayern1 erzählte er jetzt von seinen Eindrücken.

30 Euro decken Lebensmittelbedarf für einen Monat

75 bis 80 Prozent der Flüchtlinge dort seien Frauen und Kinder, erzählt er, die Männer im Camp seien meist nicht im erwerbsfähigen Alter. Die Menschen, oft kriegsversehrt, hausten in provisorischen Zelten, die häufig bloß aus Plastikfolien imrpovisiert seien. Die Zelte stünden dabei oft unregistriert abseits der eigentlichen Lager auf dem freien Feld irgendwo im Hinterland. Rund 200.000 Menschen leben unter diesen Bedingungen, schätzt Claus-Peter Reisch, 10.000 davon unterstütze die Hilfsorganisation LandsAid: "Mehr ist momentan logistisch und finanziell nicht drin."

Helfen könne man mit Spenden für die Winterhilfe von LandsAid. Eine Decke koste 5 Euro, ein Ofen 35 Euro. Mit 30 Euro könne man eine Familie einen Monat lang mit Lebensmitteln versorgen.

Hier geht es zur Homepage der Kauferinger Hilfsorganisation LandsAid

Bildungsprojekt für syrische Frauen

Außerdem hat LandsAid ein Berufsbildungsprojekt für syrische Frauen auf die Beine gestellt. Sie werden zu professionellen Schneiderinnen ausgebildet, ihre Kinder werden in einer Kita versorgt. 15 Frauen mit insgesamt 30 Kindern erhielten so eine Perspektive. "Die Frauen, die dort diese Ausbildung machen, produzieren auch T-Shirts oder Rucksäcke, die kann man auch in Deutschland kaufen, und Vereine können da auch was bestellen", berichtet Reisch: "Man kann da auch mehrere hundert Stück fertigen lassen, und das ist natürlich toll für die Frauen, wenn sie mit ihrer Berufsausbildung Geld verdienben können, um ihre kleine Familie durchzubringen." So könne man auch verhindern, dass Flüchtlingsfrauen in Prostitution und Drogenhandel abrutschen, so Reisch.

Wenn dafür die Spendensumme von 100.000 Euro zusammenkommt, würde die Hilfsorganisation auch gern ein eigenes Haus kaufen, um das Bildungsprojekt dort zu verstetigen.

Reisch: "Menschen wie wir in Mitteleuropa"

Reisch appelliert an die Hilfbereitschaft der Menschen hierzulande. Man dürfe die Flüchtlinge nicht allen lassen: "Jeder einzelne Mensch und jedes einzelne Kind, dem man da weiterhilft, ist es wert. Es sind genauso Menschen wie wir hier in Mitteleuropa. Es kann ja keine was dafür, wo er auf die Welt gekommen ist. Diese Menschen sind halt unverschuldet in Situationen geraten, aus denen sie mit eigener Kraft nicht mehr herauskommen."