Seenotalarm am Bodensee wegen vermisstem Paddler

Ein besorgter Bürger hatte die Polizei in Lindau über die seit Stunden am Ufer liegenden Sachen eines Stand-up-Paddlers informiert. Sie gehörten einem 59-jährigen Lindauer, der mit seinem Board zu einer Tour auf dem Bodensee aufgebrochen war - nur kurze Zeit, bevor für den Ostteil des Bodensees Starkwindwarnung ausgelöst wurde und der Wind auffrischte.

Seenotalarm bei Starkwind und Dunkelheit

Als es dunkel wurde und der Paddler noch immer nicht zurück am Ufer war, rief der Bürger die Polizei. Die Beamten lösten Internationalen Seenotalarm aus, rund um die Lindauer Insel begann eine Suche mit 12 Einsatzbooten. Doch der Paddler blieb verschwunden. Weitere Einsatzboote aus Baden-Württemberg sowie ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera waren bereits alarmiert.

Der Paddler kam per Auto zum Ufer zurück

Schließlich kam der Paddler kurz vor Mitternacht mit dem Auto zu der Uferstelle, wo seine Sachen lagen. Er war am österreichischen Ufer an Land gegangen und hatte sich dort von seiner Frau abholen lassen. Die Suche, an der mehrere Wasserwachten, die Seepolizei, das THW und Beamte der PI Lindau beteiligt waren, konnte eingestellt werden.