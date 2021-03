Seenot-Retter Reisch will in Türkei Fluchtursachen bekämpfen

"Unterirdische Umstände"

Reisch spricht von "unterirdischen Umständen". Er erzählt: "Diese Menschen leben in einer Art Plastik-Verschlag bei den Bauern auf dem Feld. Diese sogenannten Siedlungen haben in der Regel keinen Wasseranschluss, sind also darauf angewiesen, dass die Wasser von den Bauern bekommen. Und diese Menschen bekommen auch in der Regel kein Geld. Die türkischen Bauern geben den Flüchtlingen auch Gelegenheit zu arbeiten. Es wird sehr schlecht entlohnt, ungefähr einen Euro pro Tag."