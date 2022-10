Seelsorge im Vorübergehen - 50 Jahre Münchner Insel

Durch die Olympischen Spielen vor 50 Jahren hat sich München verändert. Das U- und S-Bahnnetz, das heute die Altstadt untertunnelt, war das größte Münchner Bauprojekt seit dem Zweiten Weltkrieg. Und als die bayerische Landeshauptstadt mit Passagen und Geschäften unter die Erde wuchs, wollten dort auch die Kirchen vertreten sein.

Allerdings nicht mit einem religiösen oder sakralen Raum – an Kirchenräumen mangelte es schließlich nicht in der Innenstadt – sondern präsent in ihrer Aufgabe, für Menschen in Not da zu sein. Die "Münchner Insel" entstand als eine Anlaufstelle für Sorgen aller Art. Kostenlos und ohne Termin ist hier jeder willkommen. Inzwischen gibt es die Einrichtung seit 50 Jahren.

Hier wartet immer jemand mit einem offenen Ohr

Man kann die Glasfront in einer Ecke im Untergeschoss des Münchner Marienplatzes leicht übersehen. Und das ist auch gut so. Denn wer den Eingang zur Münchner Insel sucht, will vielleicht nicht unbedingt dabei gesehen werden. Die Idee ist: Man kommt rein und trifft auf ein offenes Ohr, sofort und ohne große Anlaufhürden, erklärt Norbert Ellinger, evangelischer Leiter der Einrichtung.

Und tatsächlich kommen alle, so Norbert Ellinger: "Es kommt die alleinerziehende Mutter, die Schwierigkeiten hat mit dem Kind, es kommt der Unternehmer, bei dem Privatleben und Firma stark verflochten sind – Trennung ja oder nein, was bedeutet das für die Familie, für die Kinder, für die Firma? Es kommen junge Leute, gestern hatte ich eine 20-jährige Frau, die Probleme mit dem Erwachsenwerden hatte. Es kommen Studierende zu uns – da ist jemand umgezogen nach München zu Beginn der Corona-Krise und wollte sich eigentlich ins Studentenleben stürzen und dann war er plötzlich allein in seiner Studentenbude gesessen und wundert sich, warum er jetzt depressiv ist."

Menschen jeden Alters und aus allen Schichten

Menschen in jedem Alter und aus jeder gesellschaftlichen Schicht bekommen hier ein offenes Ohr für ihre Probleme, kostenlos und anonym. Drei Berater sind tagsüber zu den Öffnungszeiten vor Ort: Nur einer hat feste Termine, die anderen beiden sind stets bereit für die Gäste. "Die Münchner Insel war immer so gedacht: persönliches Gespräch sofort", sagt Sibylle Loew, katholische Leiterin der Insel. Es beraten Psychologinnen, Sozialpädagogen oder Theologinnen. Dass es sich um eine kirchliche Stelle handelt, ist dem Ladengeschäft im Zwischengeschoss am Marienplatz bewusst nicht anzusehen.

Auch das war bereits vor 50 Jahren ein Gründungsgedanke der Münchner Insel, so Loew. Die Kirchen hätten sich in der Nach-68er-Zeit mit viel Rebellion und Auflehnung gegen alte Autoritäten in gewisser Weise neu erfunden und neue Formen ausprobiert. "In dieser Stimmung gab es weitsichtige Menschen, die sich überlegt haben: Werden die Menschen einer Großstadt in Zukunft wirklich immer noch in Pfarrgemeinden kommen oder werden sie vielleicht andere Orte suchen?"

Neues Selbstverständnis: Kirche, die zu den Menschen kommt

Die Kirche muss zu den Menschen kommen und auch zu denen, die nicht glauben oder einer anderen Religion angehören, ohne missionarischen Hintergedanken: Das war das Ziel bei der Gründung der Insel sowohl auf evangelischer als auch auf katholischer Seite. Und es geht auf. Langweilig wird den Beratern der Insel selten. An diesem Tag hatte Norbert Ellinger bereits vier Gespräche, eines telefonisch, weil nicht alle Klienten zum Marienplatz kommen können. Dort darf der Gast in einem kleinen Raum ohne Fenster Platz nehmen, mit grünem Teppich, angenehmer Beleuchtung und Bildern von Bergen und Natur.

Die Gespräche stehen oft im krassen Gegensatz dazu, so Norbert Ellinger: "Ein Gast war schwer depressiv, hat auch gesagt, dass er keinen Sinn mehr sieht im Leben und er war auch schon in einer Einrichtung, aber er war gerade in einer akuten Krise."

In 45 Minuten Gespräch einen nächsten Schritt ermöglichen

Eine Dreiviertelstunde dauert das Gespräch in der Regel. In der kurzen Zeit sollen die Probleme natürlich nicht gelöst werden. Es genügt, wenn sich der Klient beim Reden beruhigt und im besten Fall am Ende bereit für den nächsten Schritt ist, etwa den Gang zu einer Schuldnerberatung, einer Paar-Therapie oder wie im Fall des depressiven Mannes, einer psychiatrischen Klinik.

Dem Gast, der in einer akuten Krise in die Insel gekommen war, habe Nobert Elllinger am Ende des Gesprächs noch die Adresse einer spezialisierten Einrichtung gegeben, erzählt er. "Und dann hat er am Nachmittag angerufen und gesagt, er ist jetzt dort und es ist gut so gewesen. Das hat mich gefreut und erleichtert."

Hilfe in akuten Krisen - anonym und ohne Datenerfassung

Das ist ein Ausnahmefall, denn in der Regel wissen die Berater nicht, wie es mit ihren Klienten weitergeht. Es werden keine persönlichen Daten aufgenommen. Doch es gibt auch Menschen, die wiederkommen und einzelne, die langfristig begleitet werden. So wie circa hundert Personen, die den rechtsextremen Anschlag mit neun Todesopfern am Olympia-Einkaufszentrum im Jahr 2016 miterlebten. Ein Jahr lang kamen sie in die Insel zu Gesprächen.

Und manchmal gibt es auch weniger dramatische und eher kuriose Fälle. So wie ein Mann, der Hilfe brauchte bei der Suche nach einem Winterquartier für seine Zirkustiere, berichtet Sybille Loew. "Oder es kam mal eine Dame abends, die meinte: Könnte mir jemand mein Opernkleid hinten zu machen? Ich bin alleinstehend und komme da nicht dran."

Es gibt nichts, was es nicht gibt, sagt Loew. Sorgen, Nöte und Probleme werden die Menschen auch in Zukunft haben. So bleibt die Münchner Insel eine kirchliche Stelle mit Relevanz – weitsichtig geplant vor 50 Jahren.