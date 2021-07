Seehundnachwuchs im Augsburger Zoo

Im Augsburger Zoo ist Seehunddame Pia noch einmal Mutter geworden. Mit 21 Jahren sei Pia fast schon eine Oma, heißt es vom Zoo, verfüge aber über viel Erfahrung bei der Aufzucht und kümmere sich vorbildlich um das Tier.

Das Baby ist wahrscheinlich männlich, so genau lässt sich das noch nicht sagen. Jedenfalls ist es gesund und munter. Ganz sicher ist, dass das Kleine definitiv nicht wasserscheu ist. Es bewege sich schon sehr selbstständig im Wasser.

Abendführungen im Augsburger Zoo sind wieder möglich

Anschauen kann man sich das Baby auch schon. Etwa bei der ersten Abendführung, die der Zoo nach zwei Jahren wieder durchführen kann. Statt der Dschungelnacht am 30. Juli, die heuer erneut abgesagt werden musste, kann man den Zoo wieder am Abend besuchen. Coronabedingt gehe das nur in kleinen Gruppen mit ca. 15 Personen. Daher sei eine Anmeldung zwingend erforderlich.