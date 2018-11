Seehofers langer Abschied von der CSU-Spitze

Die mit Spannung erwartete Nachricht aus der Münchner CSU-Zentrale hatte sich längst in Windeseile in alle Teile der Republik verbreitet - doch auf eine öffentliche Bestätigung warteten die Journalisten vor Ort am Abend vergeblich. Weder Horst Seehofer selbst noch die übrigen CSU-Spitzenpolitiker wollten vor Mikrofonen und Kameras wiederholen, was der Parteichef zuvor hinter verschlossenen Türen gesagt hatte: Dass er den Weg für eine personelle Erneuerung der CSU freimachen und sich nach zehn Jahren vorzeitig von der Parteispitze zurückziehen wird.

Der 69-Jährige wirkte niedergeschlagen, als nach dem mehr als vierstündigen CSU-Spitzentreffen die Landesleitung verließ. Eine harte Aussprache sei es gewesen, menschlich sehr unangenehm, hieß es aus CSU-Kreisen. Seehofer fühlt sich ungerecht behandelt. Nach der Landtagswahl 2013 war er noch der Mann, der die CSU zu alter Stärke zurückgeführt hatte, die unangefochtene Nummer eins. Vier Wochen nach der Landtagswahl 2018 haben ihn weite Teile der Partei zum Schuldigen für die Verluste erklärt. Der Druck wurde größer und größer. Jetzt gibt Seehofer auf.

Etwas mehr Zeit für Seehofer

Zumindest aber gewährt ihm die Partei noch ein paar Wochen mehr als von vielen erwartet worden war. Immer wieder war in den vergangenen Wochen über einen Sonderparteitag Anfang Dezember spekuliert worden, jetzt soll es erst im neuen Jahr so weit sein. Zwar pochte ein Teil der CSU-Spitzenrunde am Sonntagabend darauf, den neuen Vorsitzenden noch vor Weihnachten zu wählen. Seehofer soll aber um etwas Zeit gebeten haben, um Abschied zu nehmen. Und er bekommt sie.

Dass seine Tage an der CSU-Spitze gezählt sein dürften, obwohl Seehofer eigentlich noch bis zum Herbst 2019 gewählt ist, hatte sich in den vergangenen Wochen schon deutlich abgezeichnet: Während so mancher Seehofer-Kritiker öffentlich den Rücktritt des CSU-Chefs forderte, konnte sich niemand in der Partei zu einer wirklichen Rückendeckung für den angeschlagenen Vorsitzenden durchringen. Seehofer führte einen sehr einsamen Kampf ums politische Überleben.

Der Anfang vom Ende

Schon die herben Verluste bei der Europawahl 2014, als die CSU nur 40,5 Prozent erreicht hatte, waren Seehofer in der Partei angekreidet worden. Spätestens seit die CSU dann bei der Bundestagswahl 2017 unter die 40-Prozent-Marke rutschte, begann der Anfang vom Ende der Ära Seehofer. Damals befriedete er seine parteiinternen Kritiker, indem er den vorzeitigen Verzicht auf das Amt des Ministerpräsidenten ankündigte - und es zähneknirschend seinem Dauerrivalen Markus Söder überließ. Dafür durfte sich Seehofer im Dezember für zwei weitere Jahre zum Parteivorsitzenden wählen lassen.

Als mit der Landtagswahl für die CSU die dritte Wahl in Folge zum Fiasko wurde, entflammte die Debatte sofort von neuem. Denn die Christsozialen sackten auf 37,2 Prozent ab - das schlechteste Resultat seit 1950. Ministerpräsident Söder gab schon am Wahlabend die Richtung vor, indem er die Bundespolitik für das Wahlergebnis verantwortlich machte - und damit auch seinen Parteichef. Und so sehr Seehofer auch um eine tiefe Analyse der Ursachen für das Wahlergebnis warb, weite Teile der CSU hatten ihr Urteil über ihn gefällt.

Seehofer hält sich eisern an seinen Fahrplan

Dennoch zögerte Seehofer die Entscheidung über persönliche Konsequenzen heraus - anders als Angela Merkel, die schon am Tag nach dem Absturz der CDU bei der Hessen-Wahl für Klarheit sorgte und ihren Rückzug vom Parteivorsitz ankündigte. Seehofer dagegen setzte im CSU-Vorstand die Sprachregelung durch, dass erst die Regierungsbildung in Bayern abgeschlossen werden soll, bevor über das Wahldebakel diskutiert wird.

Ein Fahrplan, an dem er sogar jetzt noch festhält: "Alles Weitere wie angekündigt nächste Woche", sagte Seehofer am Sonntagabend, als er die CSU-Zentrale verließ. "Jetzt fahre ich erst einmal nach Hause, das ist immer ein guter Ort für Entscheidungen." Diese Entscheidungen will er erst irgendwann nach der für heute geplanten Vereidigung der neuen Staatsregierung offiziell bekannt geben. An welchem Tag der Woche, ließ er offen. "Nächste Woche sind ja mehrere Tage." Bis zur offiziellen Bestätigung seiner Rückzugspläne muss sich die CSU also einmal mehr noch etwas gedulden.

"Die Kunst" der Rücktrittsankündigungen

In den vergangenen Monaten hatte Seehofer seinen Rückzug schon mehrfach in Aussicht gestellt. Der CSU-Chef selbst berichtete Mitte Oktober vor der Hauptstadtpresse, allein in den vergangenen zwölf Monaten habe er ihn gleich dreimal angeboten. Für großen Wirbel hatte insbesondere sein Rücktritt vom Rücktritt im Juli gesorgt: Wegen des Asylstreits mit Bundeskanzlerin Merkel hatte Seehofer in einer CSU-Vorstandssitzung zunächst gesagt, den CSU-Vorsitz und das Amt des Bundesinnenministers zur Verfügung stellen zu wollen. Nach Beratungen der engsten Parteispitze entschied er sich dann doch noch für einen letzten Klärungsversuch - und behielt schließlich beide Ämter.

Wie oft man eigentlich mit Rücktritt drohen könne, wurde Seehofer wenige Tage später gefragt. Daraufhin lachte er und entgegnete: "Da setzt die Kunst keine Grenzen."

Söder steht bereit

Dieses Mal aber heißt es aus der CSU, der Prozess sei unumkehrbar. Zu viel ist passiert in den vergangenen Wochen und Monaten. Da war nicht nur der erbitterte Asylstreit mit der CDU, sondern auch das wochenlange Gezerre um Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen, an dem sogar die Große Koalition zu scheitern drohte.

Anders als noch im Sommer soll Söder mittlerweile auch für den CSU-Vorsitz bereitstehen. Damals wollte er sich lieber voll auf das Ministerpräsidenten-Amt und den Wahlkampf in Bayern konzentrieren, statt mit Merkel und der SPD im Bund um Kompromisse zu ringen. Jetzt, nachdem Merkels Abschied als CDU-Vorsitzende beschlossen ist, soll sich Söder die Doppelfunktion als Ministerpräsident und Parteichef vorstellen können.

Weber hat andere Prioritäten

Im Gegensatz zur Schwesterpartei CDU, wo es derzeit gleich ein Dutzend Bewerber für das Spitzenamt gibt, werden die Delegierten auf dem CSU-Parteitag wohl keine Wahl haben. Alles spricht im Moment dafür, dass Söder seinen Dauerrivalen Seehofer auch an der Parteispitze beerben wird. Obwohl Söder als Spitzenkandidat das Gesicht der CSU im Landtagswahlkampf war, kreidete bisher niemand in der Partei die herben Verluste ihm an. Im Gegenteil: Söder ging aus dieser Wahl sogar gestärkt hervor.

Einzig CSU-Vize Manfred Weber war in den vergangenen Wochen als weiterer aussichtsreicher Kandidat für den Parteivorsitz gehandelt worden und hätte auch Chancen gehabt. Doch Weber konzentrierte sich ganz darauf, Spitzenkandidat der europäischen Konservativen bei der Europawahl 2019 zu werden, was ihm vergangenen Donnerstag auch gelang. Das soll aber nur die Vorstufe zu seinem eigentlichen großen Ziel sein: neuer EU-Kommissionspräsident zu werden. Ein Ziel, dem Weber alles Andere unterordnet. Laut dem "Münchner Merkur" signalisierte Weber dem Ministerpräsidenten bereits, dass er nicht gegen ihn antreten werde.

Letzte Zweifel bleiben

Die Weichen für einen Neuanfang in der CSU scheinen vier Wochen nach der Landtagswahl also gestellt. Wie vor einem Jahr, als Seehofer seinen Abschied aus der Staatskanzlei ankündigte, verlangt er der Partei aber noch einige Geduld ab. Es könnten quälende Wochen für beide Seiten werden. Offen ist die Frage, wie lange Seehofer noch sein Amt als Bundesinnenminister behalten möchte. Auf einen genauen Zeitplan legte er sich dem Vernehmen nach in der CSU-Spitzenrunde nicht fest.

Beim stellvertretenden FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Stephan Thomae, der Seehofer erst vor wenigen Tagen zum Rücktritt als Innenminister aufgefordert hatte, wollte trotz der Meldungen aus München jedenfalls noch keine Freude aufkommen: "Wir erlebten bei Seehofer auch schon Rücktritte vom Rücktritt", twitterte er am späten Abend: "Ich glaub's erst, wenn's so weit ist."