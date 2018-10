Seehofer zeigt sich kämpferisch - und dünnhäutig

Die vielen Fotografen und Journalisten in der Bundespressekonferenz machen deutlich: Horst Seehofer kommt nicht aus den Schlagzeilen und bleibt vorerst im Rampenlicht. Aus dem paradiesischen Bayern, wie er so gerne betont, muss der CSU-Chef und Bundesinnenminister mit einer deftigen Wahlschlappe zurück ins ungeliebte Berlin.

"Die umgekehrte Richtung ist immer schöner, auch ohne Wahlniederlage, zurück ins gelobte Land nach Bayern ist immer eine Freude; hierher zu kommen ist halt immer verbunden mit ganz schwerer Arbeit." Horst Seehofer

Die er vor den wartenden Journalisten immerhin ohne Verspätung verrichtet: Überpünktlich sei er gekommen, lobt Mathis Feldhoff, der Vorsitzende der Bundespressekonferenz, und erteilt Seehofer das Wort. Was dieser nutzt, um seine persönliche Wahlkampfbilanz auf einen kurzen Nenner zu bringen:

"Beste Bilanz. Und schlechtes Wahlergebnis." Horst Seehofer

Erst die Regierung, dann die Analyse

Seehofer sagt das unaufgeregt. Vielleicht, weil er nicht mehr bayerischer Ministerpräsident ist und das desaströse CSU-Ergebnis nicht alleine zu verantworten hat. Seine Botschaft ist klar: Erst soll in Bayern eine stabile Regierung gebildet werden, danach die – wie er mehrmals betont – tiefgreifende Wahlanalyse. Und dann? Seehofer bleibt sich als Meister der Dialektik treu:

"Es bleibt jetzt bei dem Verfahren und am Schluss des Verfahrens steht dann die Konsequenz oder auch keine Konsequenz." Horst Seehofer

Viele Fragen bleiben unbeantwortet

Was das heißt, wird nicht ganz klar. Vor Weihnachten soll es vielleicht einen Parteitag geben, vielleicht Regionalkonferenzen. Ob er dann als Parteichef weitermacht? Auch diese Frage beantwortet der CSU-Chef nicht. Den Eindruck, er klebe an diesem Posten, will er aber unbedingt vermeiden. Drei Mal in den vergangenen zwölf Monaten habe er den Parteivorsitz angeboten. Das solle allen klar sein. Der CSU-Chef will nicht als Politiker erscheinen, dessen beste Zeit vorbei ist und der nicht loslassen kann. Emotional wird er, als ihm Journalisten vorhalten, dass er als Bundesminister bisher nicht allzu viele Akzente gesetzt habe. Er hält dagegen: Fachkräftezuwanderung, Pakt für den Rechtsstaat, Mütter- und Erwerbsunfähigkeitsrente, die Senkung des Arbeitslosenbeitrages. Bei all dem seien er und sein Ministerium beteiligt gewesen. "Das alles hat in den letzten Wochen stattgefunden. Nicht irgendwann. Nach der Sommerpause. Das sind doch alles super Sachen. Wir müssen drüber reden."

Seehofer wirkt dünnhäutig

Horst Seehofer wirkt jetzt dünnhäutig. Sein Verhältnis zu Markus Söder? Der Anteil der Kanzlerin am schlechten Wahlergebnis? Die Fragen bleiben unbeantwortet. Für ihn wird ohnehin manches schlicht überbewertet und oft in jeden Gesichtsausdruck viel hinein interpretiert.

Offen für Interpretationen

Apropos Gesichtsausdruck: Der CSU-Chef erscheint weder gestresst, noch gehetzt. Seine Gesten und die Mimik wirken gewohnt souverän. Vielleicht kommt sein schelmisches Lachen seltener als sonst. Und eines will Seehofer offenkundig vermeiden: Den Eindruck, er sei als machthungriger Politiker am Ende seiner Politkarriere gescheitert ist.

"Was soll ich noch für Machtfragen verfolgen. Ich werde jetzt 70. Ich bin froh, wenn ich mich zu Hause durchsetze." Horst Seehofer

Ob er mit zu Hause die CSU-Zentrale in München oder die Familie in Ingolstadt meint, Seehofer lässt es offen und kokettiert am Ende mit seinem Alter. Dieses gebe auch etwas Wunderschönes an Erfahrung und vor allem die Freiheit. Da ist er wieder, der Horst Seehofer, bei dem man alles und nichts hinein interpretieren kann.