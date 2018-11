Seehofer will sich nach dem 12. November erklären

Der Bundesinnenminister teilte am Sonntag folgenden Zeitplan mit: Erst komme die Bildung der Landesregierung in Bayern, dann die Wahl des Ministerpräsidenten, dann eine große Bundestagsdebatte zu gleichwertigen Lebensverhältnissen, dann fliege er nach Helsinki, wo Manfred Weber auf die Kür zum EVP-Spitzenkandidaten für die Europawahl hofft. Dann komme noch die Vereidigung des bayerischen Kabinetts - diese ist für den 12. November geplant. "Und in der Woche werden Sie dann von mir hören - nach der Vereidigung des Kabinetts", so Seehofer.

Inhalt der persönlichen Erklärung steht "weitestgehend"

Er wolle einen so wichtigen Vorgang wie die Vorstellung und Vereidigung eines Kabinetts nicht "mit anderen Dingen belasten", sagte Seehofer. "Das gehört zum Anstand - Anstand ist der beste Wegbegleiter." Auf die Frage, ob schon feststehe, welche Erklärung er abgeben werde, sagte Seehofer: "Weitestgehend." Aber das Wichtigste sei "Disziplin".

Bislang war spekuliert worden, ob Seehofer eine Entscheidung zu seiner Zukunft am kommenden Wochenende verkünden könnte, möglicherweise bei einem Treffen mit den CSU-Bezirksvorsitzenden. Seehofer verwies aber darauf, dass bei einem solchen Treffen erst einmal die CSU-Liste für die Europawahl besprochen werden müsse.

Seehofer steht seit dem CSU-Absturz bei der Landtagswahl am 15. Oktober intern massiv unter Druck. In der Partei wird inzwischen fest damit gerechnet, dass Seehofer als CSU-Vorsitzender zurücktritt.

Seehofer lobt Koalitionsvertrag

Seehofer lobte zudem den schwarz-orangen Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern. Er sprach vor einer gemeinsamen Sitzung von CSU-Vorstand und -Landtagsfraktion am Sonntag von "beachtlichen Ergebnissen" und "einem sehr guten Beispiel, wie man eine Regierung bildet: kurze Zeit und hohe Disziplin". Zu den Inhalten sagte er nichts.