15.11.2018, 13:47 Uhr

Seehofer will sich am Freitag zu seiner Zukunft erklären

Die Erklärung von CSU-Chef Seehofer zu seiner Zukunft wird mit Spannung erwartet: Am Freitag will er sich nun äußern, wie CSU-Generalsekretär Blume ankündigte. Zugleich dementierte er einen Bericht, demzufolge Seehofer Dobrindt als Nachfolger will.