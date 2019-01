Seehofer widerspricht Söder: Kein Neustart in Groko nötig

Der scheidende CSU-Chef Horst Seehofer verspricht seinem designierten Nachfolger Markus Söder zwar für die Zukunft große Zurückhaltung - um des Friedens in der Partei willen. Doch Söders wiederholte Kritik an der Großen Koalition in Berlin mag Seehofer dann doch nicht einfach so stehen lassen: "Die Große Koalition arbeitet gut, sie produziert sehr viel Positives fürs Land, und zwar alle Koalitionspartner", sagte der Bundesinnenminister der "Augsburger Allgemeinen".

Söder will "Jahr der Ergebnisse"

Söder hatte zuletzt wiederholt einen "Neustart in Berlin" verlangt. Nach einem "Jahr der Selbstfindung" müsse 2019 nun "ein Jahr der Ergebnisse sein", sagte der bayerische Ministerpräsident am Dienstag auf der CSU-Fraktionsklausur im oberfränkischen Kloster Banz. "Sonst findet die Große Koalition auf Dauer keine Akzeptanz beim Bürger."

Seehofer lässt Unmut durchblicken

Was Söder mit der Forderung nach einem Neuanfang meine, müsse man diesen selbst fragen, betonte Seehofer im Interview - und ließ Unmut darüber durchblicken. Zwei Aussagen der jüngeren Vergangenheit habe er nicht verstanden: "Dass wir zur Sacharbeit zurückkehren müssen, denn wir arbeiten von der ersten Stunde an an der Sache. Und ein Neuanfang kann sich ja allenfalls auf Stilfragen beziehen, denn inhaltlich arbeiten wir voll an der Realisierung des Koalitionsvertrages", stellte der Noch-CSU-Chef klar.

"Gute Zusammenarbeit" mit Söder

Zugleich versicherte Seehofer aber erneut, seine Zusammenarbeit mit Söder sei gut. "Wir haben im vergangenen Jahr einen guten Dualismus gepflegt und uns gegenseitig nicht in unsere Aufgaben hinein geredet".

Er habe sich dazu entschlossen, seinen Beitrag dazu zu leisten, dass die Partei wieder zu Ruhe und Geschlossenheit finde, versicherte Seehofer. Daher lasse er sich "nicht in eine konfrontative Stellung zu Markus Söder bringen". Seinen Nachfolger sieht er vor der "riesigen Aufgabe", die Sonderstellung der CSU in der deutschen Politik zu bewahren. "Ich bin sicher, dass kann er auch schaffen."

Seehofer bringt 40 Prozent ins Spiel

Für die anstehende Europawahl legt er die Erfolgslatte für Söder und den gemeinsamen Spitzenkandidaten der Union, Manfred Weber, dabei recht hoch. "Da hoffe ich schon auf ein Ergebnis von über 40 Prozent", betonte Seehofer. Das entspräche in etwa dem Ergebnis der Europawahl 2014, bei der Bundestagswahl 2017 und der Landtagswahl 2018 war die CSU jeweils klar unter die 40-Prozent-Marke gerutscht.

Und Seehofer erinnerte auch daran, dass ein Parteichef immer für Wahlergebnisse verantwortlich gemacht werde - "selbst wenn man – wie ich bei den Wahlen 2017 und 2018 – gar nicht selber zur Wahl steht".

Am Samstag zieht sich Seehofer - nicht zuletzt als Konsequenz aus den schlechten CSU-Resultaten bei der Bundestags- und der Landtagswahl - vorzeitig als Parteichef zurück. Auf einem Sonderparteitag soll Söder zum Nachfolger gewählt werden.