Seehofer vor CSU-Treffen: "Mir geht es sehr gut"

Die Führungsspitze der CSU ist in München zusammengekommen, um über die Aufstellung für die Europawahl zu diskutieren. Hauptthema dürfte allerdings die politische Zukunft des Vorsitzenden Horst Seehofer sein. Dieser betonte unmittelbar vor dem Treffen mit den CSU-Bezirkschefs: "Mir geht es sehr gut." Zu den wartenden Journalisten sagte Seehofer noch: "Es gibt nix. Ingolstadt hat 1:1 gespielt, Bayern hat verloren."

Derweil sprechen sich immer mehr Parteimitglieder dafür aus, das Amt des Vorsitzenden und das des Ministerpräsidenten in eine Hand zu legen. Damit bringen sie indirekt Bayerns Regierungschef Markus Söder als CSU-Chef in Stellung.

Der frühere bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", als Franz Josef Strauß zugleich bayerischer Ministerpräsident und Vorsitzender der CSU gewesen sei, seien alle wesentlichen Entscheidungen in der Bundespolitik von ihm mitgeprägt worden.

Mayer: Söder ernst zu nehmender Kandidat

Auch der Chef der CSU-Mittelstandsunion, Hans Michelbach, argumentierte, es sei immer dann gut gewesen, wenn die beiden Ämter in ein und derselben Hand lagen. In seinem Verband sei der Wunsch nach einem Sonderparteitag außerordentlich stark.

Zuvor hatte der Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Stephan Mayer (CSU), im SWR-Interview betont, dass die CSU mit der Personalunion von Parteivorsitz und Ministerpräsident in der Vergangenheit gut gefahren sei. Söder sei ein "sehr ernst zu nehmender Kandidat", wenn es um die Nachfolge im Parteivorsitz geht.

Klarer Schlussstrich?

Nach dem schlechten Ergebnis der CSU bei der Landtagswahl steht Parteichef Horst Seehofer stark unter Druck. Einem Bericht der "Bild am Sonntag" zufolge will er ohne den Parteivorsitz auch nicht Bundesinnenminister bleiben. Ein "Durchwursteln" auf diesem Posten in der Großen Koalition werde es mit ihm nicht geben, zitiert die Zeitung enge Vertraute Seehofers. Dieser wolle bei der Nachfolgeregelung und der Erneuerung der CSU eine einvernehmliche Lösung in der Partei. Sollte es diese nicht geben, wolle er einen klaren Schlussstrich ziehen - in beiden Ämtern.

Wirbel um Seehofer-Spekulationen

"Die Zeit" hatte dagegen Mitte der Woche berichtet, Seehofer wolle sein Amt als Parteivorsitzender zur Verfügung stellen, aber Minister bleiben. Die Meldung löste reichlich Wirbel aus und wurde sogar von internationalen Medien umgehend aufgegriffen.

Doch das Dementi aus der CSU-Zentrale ließ nicht lange auf sich warten: "Horst Seehofer hat sich nicht festgelegt", betonte sein Sprecher. Und der CSU-Chef selbst sagte der "Welt": "Das ist eine fette Ente."