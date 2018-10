Seehofer und Söder demonstrieren Einigkeit

Der Streit vom Wochenende - fast vergessen. Die gegenseitigen Anschuldigungen - wie weggeblasen. Beim gemeinsamen Wahlkampfauftritt der CSU in Ingolstadt betont Ministerpräsident Markus Söder die Geschlossenheit in seiner Partei. "Sie können's an der ersten Reihe hier sehen, die ziemlich harmonisch beieinander sitzt."

Als ob es nie einen Streit gab

Söder verneint einen Streit mit CSU-Chef Horst Seehofer mit den Worten: "Wir wollen ja alle gemeinsam was erreichen für Bayern. Das ist ja eine gemeinsame Aufgabe. Ein jeder ist doch verpflichtet, das Bestmögliche für Bayern und die CSU zu erreichen." Er fügte gar hinzu: "Ich kenne keine Partei, die so geschlossen und so stabil ist wie die CSU."

Auch Seehofer gab sich versöhnlich: "Ich konnte da keinen Streit feststellen." Von Querschüssen will Seehofer auch nichts hören, "schießen ist was anderes". Er und Söder "wissen um unsere Verantwortung". Demonstrativ lobte Seehofer den Ministerpräsidenten nach dessen Auftritt für eine "fulminante Rede".

Wer ist Schuld an schlechten Umfrageergebnissen?

Nachdem Söder die Bundespolitik für die schlechten Umfragewerte verantwortlich gemacht hatte, hatte Seehofer den Ball zuletzt zurück nach München gespielt. "Ich habe mich in den letzten sechs Monaten weder in die bayerische Politik noch in die Wahlkampfführung eingemischt", sagte er in einem Zeitungsinterview. Das sei das Vorrecht Söders. In der CSU wurde dies als klare Schuldzuweisung an die Adresse Söders verstanden - und als realitätsfern zurückgewiesen.

In aktuellen Umfragen liegt die derzeit allein regierende CSU bei nur noch bei 33 Prozent.