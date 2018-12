Seehofer und Füracker weisen Guttenberg in die Schranken

Der frühere Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg hat die Eignung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder als CSU-Parteivorsitzender gleich mehrfach infrage gestellt - zum Ärger der Parteispitze. Guttenberg hatte unter anderem in einem Interview über Söder gesagt: "Bislang ist er einer, der noch nicht an die großen Parteichefs der CSU heranreicht. Ich sage das in aller Offenheit. Das intellektuelle und internationale Format eines Franz Josef Strauß oder eines Theo Waigel erreicht Markus Söder noch nicht."

Seehofer: "Alles Käse"

Der scheidende CSU-Vorsitzende und Bundesinnenminister Horst Seehofer sagte dazu am Abend in München: "Das ist alles Käse." Er halte von Vergleichen mit ehemaligen Parteivorsitzenden wenig. "Jede Zeit hat ihre Persönlichkeiten, hat ihre Aufgaben, hat ihren Stil." Er habe Söder im CSU-Vorstand "aus vollem Herzen" für den Parteivorsitz vorgeschlagen, so Seehofer. Dieser sei in der aktuellen Situation "der Beste, um den Erfolg der CSU fortzuführen".

Füracker: "Erst einmal eigene Biografie durchleuchten"

Auch der bayerische Finanzminister Albert Füracker wies Guttenbergs Kritik zurück - und ermahnte den einstigen CSU-Hoffnungsträger zugleich. In der BR-Sendung "jetzt red i" in Schierling betonte Füracker:

"Ich rate jedem von uns, der Politik betreibt, wenn er über andere urteilt, erst einmal bei sich selbst anzufangen, erst einmal seine eigene Biografie zu durchleuchten, ob die dann geeignet ist, auf andere mit dem Finger zu zeigen oder gar solche Worte zu wählen." Albert Füracker (CSU)

Guttenberg war 2011 als Verteidigungsminister zurückgetreten, nachdem ihm wegen einer Plagiatsaffäre der Doktortitel aberkannt worden war.