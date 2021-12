Seehofer über Merkel: Lob eines einstigen Kritikers

Noch-Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich am Abend im BR Fernsehen zum bevorstehenden Karriereende von Angela Merkel geäußert. Schon vor 30 Jahren, als beide in der Regierung von Helmut Kohl einen Ministerposten hatten, sei erkennbar gewesen, dass Merkel eine stabile politische Karriere machen werde, sagte Seehofer in der BR24 Rundschau.

Merkel als "Politikerin Europas"

"Sie ist blitzgescheit. Sie hat die Themen, die sie als Ministerin hatte, sehr beherrscht. Da saß niemand am Kabinettstisch, der ihr kontra geben konnte. Und dann eine totale Disziplin, eine Pünktlichkeit, eine Zuverlässigkeit auch bei Terminen. Das war damals schon so. Und das Dritte, das mir unvergessen bleibt, ist der hintersinnige Humor, den nicht jeder versteht, der aber sehr tiefgründig ist", so Seehofer.

Merkel habe in ihrer Amtszeit als Kanzlerin vieles geschafft, etwa den Ausstieg aus der Atomenergie oder die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften. International gelte sie als das Aushängeschild überhaupt, so Seehofer. "Das gilt im transatlantischen Bündnis, das gilt über China, das gilt genauso in der europäischen Union. Sie ist die Politikerin Europas, die die europäische Integration stabilisiert hat, die sich ein ganz großes Ansehen hier erworben hat. Deshalb würde ich im Vordergrund auch ihre Europadimension sehen. Und Europa ist immer ein Stück Friedens- und Wohlstandssicherung."

Seehofer zu Asylstreit: "Das war meine Aufgabe"

Seehofer sagte in dem Interview auch, dass er es nicht bereue, Angela Merkel beim CSU-Parteitag 2015 auf offener Bühne kritisiert zu haben. "Das war auch meine Aufgabe als Parteivorsitzender. Das war ja der Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Wir hatten eine gänzlich andere Meinung als die Bundeskanzlerin. Aber ich habe sie nicht, wie viele andere sagen, abgekanzelt oder gedemütigt."

Er habe ihr an jenem Tag gedankt für zehn Jahre Kanzlerin, mit großem Beifall des Parteitags und habe ihr dann auch die Meinung des Parteitages gesagt: "Wir als CSU wollen eine Begrenzung der Zuwanderung. Das war sicher eine kritische Äußerung." Seine Partei sei allerdings auch heute noch davon überzeugt, dass kein Land unbegrenzt Zuwanderung gewähren kann.

Zwischen Freude und Wehmut

Seehofer ließ in dem Interview auch seine eigene politische Karriere in der CSU Revue passieren. Es sei eine wunderschöne Zeit gewesen, für die er sehr dankbar sei – auch dafür, dass seine Partei ihn das habe machen lassen. "Ich war ja nicht immer ein einfacher Partner in meiner Partei", so der scheidende Bundesinnenminister.

Er empfinde zweierlei Gefühle in diesen Tagen: "einerseits diese Freude, dass ich das machen durfte, auf der anderen Seite ein bisschen Wehmut, dass es jetzt aus ist, dass ich jetzt in Rente gehe. Aber das gilt für Tausende von Leuten jeden Tag, dass sie in Rente gehen, dass sie einen Arbeitsplatz wechseln. Und deshalb muss man das annehmen, das gehört zu unserem Leben."