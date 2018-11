16.11.2018, 10:31 Uhr

Seehofer tritt am 19. Januar als CSU-Chef zurück

CSU-Chef Horst Seehofer will den Parteivorsitz am 19. Januar abgeben - an dem Tag soll auf einem Sonderparteitag ein neuer Vorsitzender gewählt werden. Zu seiner Zukunft als Bundesinnenminister machte der 69-Jährige keine Angaben.