Als Bundesinnenminister Horst Seehofer sich anschickt, den Koalitionsvertrag zu unterzeichnen, tut er dies mit Zweifeln. Nicht wegen der Ziele der GroKo, sondern weil er Bayern verlassen muss, um in Berlin Bundespolitik machen zu können. Er habe "eine kleine Wehmut im Herzen, dass mit der Unterschrift der ganze Vorgang irreversibel ist, auch persönlich". Aber: Er komme gerne nach Berlin. Wohl auch, weil bei den Koalitionsverhandlungen eine Art "Superministerium" für ihn heraussprang.

Seehofer kümmert sich vor allem um Migration

Zu den klassischen Bereichen wie Innere Sicherheit und Katastrophenschutz, Migration und Sport kamen Bauen und Heimat dazu. Eine breite Palette - Seehofer ist aber nicht überall gleich sprechfähig. Sein Schwerpunkt liegt erkennbar auf der Asylpolitik. Da streitet er sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel vor der Sommerpause 2018 so sehr, dass die Union in Gefahr scheint und in Brüssel ein Sondergipfel anberaumt wird. Es geht um die Zurückweisung an der Grenze – Anfang März wird bekannt, dass seither gerade mal elf Asylsuchende, die schon in einem anderen Land registriert wurden, zurückgeschickt wurden. Das lässt sich schwerlich als Erfolg verkaufen.

Weniger Streitlust

Auffallend ist, dass Seehofer in Berlin inzwischen weniger streitlustig auftritt. Böse Zungen meinen, ihm reiche es, bis zum Ende der Legislaturperiode im Amt zu bleiben. Sprich: nicht vor Merkel zu gehen.

Die Baustellen von Andreas Scheuer

Auch der Chef im Bundesverkehrsministerium, Andreas Scheuer, hat eine breite Palette an Problemen abzuarbeiten: Bei der digitalen Infrastruktur hapert es, der Breitbandausbau geht nur schleppend voran. Bei der Bahn soll nach jahrzehntelangem Sparkurs wieder Geld investiert werden, die Infrastruktur kommt mit den steigenden Fahrgastzahlen nicht mehr mit und Scheuer verspricht den unzufriedenen Bahn-Kunden: "Wir bleiben jetzt am Ball" - die Frage, wie viel Geld der Bund gibt, ist aber noch offen.

Dauerbrenner Dieselgate

Im Dieselskandal hat Scheuer öffentlichkeitswirksam die Autobosse ins Ministerium einbestellt. Seine Vorbehalte gegen eine Hardware-Nachrüstung der Diesel-Autos hat er nicht abgelegt. Aber er schafft die Voraussetzungen dafür, auch wenn sich das hinzieht. Ein Ergebnis kann Scheuer aber vorlegen: einen Vergleich im Rechtsstreit über die Lkw-Maut. Daimler und Deutsche Telekom als Betreiber von TollCollect zahlen 3,2 Mrd Euro an den Bund für ihren verspäteten Start des Mautsystems.

Vielreisender Gerd Müller

Für Entwicklungsminister Gerd Müller ist es die zweite Legislaturperiode. Dem Politiker aus dem Allgäu ist der Kampf für Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit und gegen Kinderarbeit in der Dritten Welt eine christliche Herzensangelegenheit. Dafür ist er oft unterwegs und sagt, es sei ihm eben "wichtig, Länder und Strukturen nicht von außen zu bewerten, sondern vor Ort den Dialog zu führen".

Bei den Kabinettssitzungen in Berlin fordert Müller regelmäßig Redezeit ein – seine Durchsetzungskraft ist allerdings überschaubar. Es kann sein, dass er die internationale Zusage Deutschlands, die Ausgaben für Entwicklung und für den Kampf gegen Fluchtursachen zu steigern, nicht einhalten kann. Und das, obwohl Müller stets mahnt: Wenn wir die Lage für die Menschen etwa in Afrika nicht verbessern, fällt uns das in Europa irgendwann auf die Füße.

Konkrete Ergebnisse kann der Entwicklungsminister bisher nicht vorweisen – sein Ressort ist letztlich kein Sprint sondern ein Marathon.