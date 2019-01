Seehofer plant seine Memoiren - und sucht einen Autor

Edmund Stoiber hat es getan, Franz Josef Strauß sowieso, Theo Waigel zieht gerade nach: Schon mehrere frühere CSU-Vorsitzende haben ihre Memoiren verfasst. Und auch der scheidende CSU-Chef Horst Seehofer wird sich wohl irgendwann dazugesellen. Der "Augsburger Allgemeinen" sagte der 69-Jährige, für seinen Ruhestand könne er sich "noch einiges vorstellen - etwa, dass ich meine Erfahrungen aus fast 40 Jahren Politik in Buchform fasse".

Seehofers Keller ist voll mit Material

An Material mangele es ihm nicht, versicherte Seehofer, der sich am Samstag vorzeitig vom CSU-Vorsitz zurückzieht. "Ich habe Gott sei Dank von der ersten Minute an alles dafür Wichtige gesammelt." Noch heute bekomme er von der Pressestelle zum Abschluss eines Jahres die wichtigsten Zeitungsartikel, "so dass ich alles Wesentliche lückenlos authentisch habe und ich mich nicht nur auf mein Gedächtnis verlassen muss". Über seine Jahre als Bundesgesundheitsminister beispielsweise stünden "Riesen-Bände" in seinem Keller.

Ein Profi soll helfen

Seehofer-Fans und politisch Interessierte werden sich allerdings noch gedulden müssen, bis sie das Buch in Händen halten können. Zum einen ist Seehofer noch Bundesinnenminister und will es vorerst auch bleiben. Zum anderen fehlt dem CSU-Politiker noch ein Co-Autor: Er suche noch jemanden, der seine Memoiren aufschreibe, verriet Seehofer in dem Interview.

"Zwar bin ich auch des Schreibens mächtig, aber das muss ein Profi machen, der die Informationen einfach verständlich und doch spannend verarbeitet." Seehofer will die Leser auch unterhalten: "Ich will keine Memoiren, die vor Langeweile und Selbstbeweihräucherung strotzen." Einen Arbeitstitel seiner Memoiren wollte der Bundesinnenminister noch nicht verraten: Dieser werde sicherlich noch wechseln bis zu einer Veröffentlichung des Buches.

Waigels Buch erscheint im Frühjahr

Im Frühjahr sollen Waigels knapp 370 Seiten starke Erinnerungen mit dem Titel "Ehrlichkeit ist eine Währung" erscheinen. Laut Verlag schreibt der Ex-Bundesfinanzminister "sein politisches Vermächtnis und stellt sich den wichtigen Fragen der Gegenwart". Etwas schmäler ist mit 320 Seiten das 2012 veröffentlichte Stoiber-Buch "Weil die Welt sich ändert" ausgefallen, fast doppelt so dick sind die posthum veröffentlichten "Erinnerungen" von Franz Josef Strauß.