Seehofer lobt Lebenseinstellung der Sudetendeutschen

Mit Horst Seehofer (CSU) war seit langem wieder ein Bundesinnenminister beim Sudetendeutschen Tag zu Gast. In seiner Rede in Regensburg hob er am Samstag die Bedeutung hervor, die die Sudetendeutschen seiner Ansicht nach für Bayern, Deutschland und Europa haben. Trotz Flucht und Vertreibung würden sie auf Dialog statt Konfrontation setzen, damit seien sie "Brückenbauer", würdigte Seehofer.

"Die Sudetendeutschen haben eine Lebenseinstellung, die auch ein bayerisches Prinzip ist: Leben und leben lassen." Bundesinnenminister Horst Seehofer

Dies sei gerade in Zeiten des Nationalismus und Populismus notwendig. Weiter erklärte Seehofer in seiner Rede: Der Begriff Heimat könne unterschiedlich definiert werden. "Heimat ist für mich dort, wo man geborgen ist. Und es gibt auch mehrere Heimaten."

Seehofer wünscht sich Sudetendeutschen Tag in Tschechien

Der Bundesinnenminister erinnerte an die Bedeutung der Versöhnungspolitik zwischen Tschechen und Deutschen. Allerdings: "So richtig abgerundet ist die Geschichte erst, wenn wir einen Sudetendeutschen Tag in Tschechien begehen", meinte Seehofer.

Freistaat immer an der Seite der Sudetendeutschen

Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) betonte in ihrer Rede, die Handschrift der großen Gemeinschaft der Sudetendeutschen habe Bayern mitgeprägt – "kulturell, wirtschaftlich und auch im politischen Handeln". Schreyer versicherte, der Freistaat Bayern trete für die Anliegen der Volksgruppe ein und sei sich seiner Verpflichtung gegenüber den Sudetendeutschen als seinem Vierten Stamm bewusst. Vor 65 Jahren hatte der Freistaat die Schirmherrschaft über die Sudetendeutsche Volksgruppe verkündet.

"Wir setzen uns ein, dass Ihr Schicksal und Ihre Geschichte lebendig im Bewusstsein unserer Gesellschaft erhalten bleiben. Wir fördern Projekte und Einrichtungen der Sudetendeutschen, wie das Sudetendeutsche Musikinstitut und das Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg, das Egerlandmuseum in Marktredwitz und das Isergebirgsmuseum in Neugablonz." Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer

Sozialministerin Schreyer ging auch auf den Bau des Sudetendeutschen Museums in München ein. Das Gebäude soll noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. "Der Freistaat baut für Sie das Gebäude. Sie aber sind diejenigen, die das Gebäude mit Leben und Geschichte füllen werden", erklärte Schreyer. Das Museum werde künftig ein Ort sein, "der unserer ganzen Gesellschaft die Kultur und Leistung der Sudetendeutschen eindrucksvoll nahebringt". Die Einrichtung werde "das notwendige Bewusstsein für die Geschehnisse von Flucht und Vertreibung" schärfen. Gleichzeitig hofft Schreyer auf einen Ort des Dialogs, auch mit den tschechischen Nachbarn.

Jugendorganisation tritt Rechtspopulismus entgegen

Die jungen Mitglieder der Sudetendeutschen Landsmannschaft werden von der Sudetendeutschen Jugend vertreten, die sich ebenfalls als Brückenbauer nach Tschechien versteht. Ihr Vorsitzender Mario Hierhager forderte im BR-Interview dazu auf, Konsequenzen aus den Erfahrungen der Vertriebenen zu ziehen. Die Sudetendeutsche Jugend stelle sich jeder Form von Rechtspopulismus und Nationalismus entgegen, betonte Hierhager. "Nationalismus und Hass gegenüber speziellen Ethnien und Volksgruppen haben dazu geführt, dass vertrieben worden ist, dass Kriege geführt worden sind."