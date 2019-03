Seehofer freut sich über Ehrenbürgerschaft

Diese Auszeichnung sei auch für ihn "etwas Außergewöhnliches, darüber freut man sich". Er habe in seiner jahrzehntelangen politischen Laufbahn viele Auszeichnungen erhalten, die Ehrenbürgerwürde einer so alten und stolzen Stadt wie Augsburg sei aber sicherlich die höchste. "Ich muss ihnen sagen, das berührt einen", so Seehofer im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses.

Würdigung für "Jahrhundertprojekt"

Geehrt wird Seehofer für seine Bemühungen um die medizinische Fakultät und das Universitätsklinikum. Er bezeichnete dies später als eine "Jahrhundertentscheidung" für die Region. Zum 1. Januar 2019 ist nun das Großkrankenhaus vom Freistaat übernommen und zu einer Universitätsklinik umgewandelt worden.

Gegenstimmen aus SPD-Fraktion

Im Dezember hatte der Augsburger Stadtrat in nicht-öffentlicher Sitzung die Auszeichnung für den CSU-Politiker beschlossen. Dass Seehofer zum Ehrenbürger ernannt wird, war dort kontrovers diskutiert worden. Letztendlich setzten sich die Befürworter durch, aber es gab auch 20 Gegenstimmen.

Seehofer wird 39. Ehrenbürger der Stadt

Der frühere bayerische Ministerpräsident und jetzige Bundesinnenminister ist der 39. Ehrenbürger der Stadt Augsburg. Vor ihm haben etwa Gemeinderabbiner Henry G. Brandt, der frühere FCA-Präsident Walther Seinsch, der KZ-Überlebende Mietek Pemper und die Widerstandskämpferin Anna Pröll den Titel erhalten.

Jeder Bürger kann Vorschläge für eine solche Auszeichnung abgeben, über die der Stadtrat dann berät. Die Ehrenbürgerwürde wird nur zu Lebzeiten vergeben.