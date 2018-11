Seehofer gibt CSU-Vorsitz Mitte Januar ab

Die mit Spannung erwartete Erklärung von Horst Seehofer zum Ende seiner Amtszeit als CSU-Chef fiel kurz und knapp aus: Es ist eine schriftliche Mitteilung mit nur wenigen Sätzen. Seehofer kündigt darin an, dass er auf einem Sonderparteitag am 19. Januar 2019 sein Amt als Parteichef zur Verfügung stellen werde. "Das Jahr 2019 soll das Jahr der Erneuerung der CSU sein", betonte der 69-Jährige.

Auf dem Sonderparteitag werde die Basis ausreichend Gelegenheit erhalten, "darüber zu diskutieren, wie die CSU wieder mehr Vertrauen in der Bevölkerung gewinnen kann", schrieb der Parteichef weiter. Zur Vorbereitung des Sonderparteitags werde es am 17. Dezember eine Vorstandssitzung geben. Zu einem möglichen Nachfolger steht nichts in der Mitteilung. Auch zu seiner Zukunft als Bundesinnenminister äußerte sich Seehofer erneut nicht. Am Montag hatte er betont, dass er auch nach seinem Rückzug von der CSU-Spitze Bundesinnenminister bleiben wolle.

Füracker will Söder als Nachfolger

Als klarer Favorit für die Seehofer-Nachfolge an der CSU-Spitze gilt Markus Söder. Der Oberpfälzer CSU-Bezirkschef Albert Füracker forderte den Ministerpräsidenten bereits zur Nachfolge auf. "Aus meiner Sicht ist es nun wichtig, beide Spitzenfunktionen - Ministerpräsident und Parteichef - wieder zusammenzuführen", sagte er der dpa. "Ich würde mir wünschen, dass Markus Söder nun baldmöglichst seine Kandidatur für den Vorsitz erklärt." Füracker ist Söders Nachfolger an der Spitze des Finanzministeriums und gilt als enger Vertrauter des Ministerpräsidenten.

Bereits zuvor hatte der CSU-Ehrenvorsitzende Edmund Stoiber für Söder an der Parteispitze plädiert. "Ich war immer der Meinung, dass der Parteivorsitz und das Amt des Ministerpräsidenten in eine Hand gehören, wie bei Strauß, Seehofer und mir", sagte der "Rheinischen Post". Das sei auch eine Frage der Autorität bei bundespolitischen oder internationalen Verhandlungen und Gesprächen. "Deshalb wäre es folgerichtig, wenn Markus Söder das Amt anstreben würde." Ähnlich äußerte sich der CSU-Bundestagsabgeordnete Florian Hahn: Die CSU habe keine guten Tandemerfahrungen. "Deshalb ist das Motto 'alles aus einer Hand' alles als vernünftig."

Söder dankt Seehofer

Söder selbst twitterte: "Respekt für die Entscheidung von Horst Seehofer." Dieser habe die Partei in schwierigen Zeiten als Vorsitzender übernommen und sie zehn Jahre lang mit großem Einsatz geführt. "Danke für diese Leistung für unsere CSU und für Bayern." Auch die oberbayerische CSU-Bezirksvorsitzende Ilse Aigner dankte Seehofer auf Twitter für seinen Einsatz: "Bayern hat sich unter seiner Führung zu einem Spitzenland entwickelt."

Der schwäbische CSU-Bezirkschef Markus Ferber begrüßte Seehofers Rückzugsentscheidung. "Ich habe großen Respekt vor diesem Schritt und ich danke Horst Seehofer für seinen großen Einsatz für Bayern und auch für Schwaben", teilte er mit. "Die nächsten Herausforderungen für die Partei liegen in Form der Europawahl bereits vor uns und bis dahin muss die Partei sich neu aufgestellt haben."

Weber hält sich Kandidatur offen

Als möglicher Kandidat für den CSU-Vorsitz wird neben Söder auch Parteivize Manfred Weber gehandelt. Dieser hielt sich zuletzt eine Kandidatur offen. Dem BR hatte er am Donnerstagabend gesagt, nach Seehofers Erklärung werde in der Partei beraten, wie es weitergehe. Dabei hält Weber das von ihm angestrebte Amt des EU-Kommissionspräsidenten durchaus mit dem CSU-Vorsitz für vereinbar.