14.01.2019, 05:22 Uhr

Seehofer besucht schneegeplagtes Berchtesgadener Land

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) macht sich heute ein Bild von der Lage in den Gebieten, die seit Tagen mit dem Schnee zu kämpfen haben. Geplant sind Gespräche unter anderem in Berchtesgaden und Neukirchen am Teisenberg.