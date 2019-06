Seehofer beim 70. Sudetendeutschen Tag

Zum 70. Sudetendeutschen Tag in Regensburg wird heute unter anderem Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in der Regensburger Donau-Arena erwartet. Mit Seehofer kommt seit langem wieder ein Bundesinnenminister zur Veranstaltung der Sudetendeutschen Landsmannschaft, die am Pfingstwochenende Tausende Besucher anziehen dürfte.

Enges Verhältnis Seehofers zu Tschechischer Republik

Bereits neunmal sprach Seehofer als bayerischer Ministerpräsident und damit Schirmherr des Sudetendeutschen Tags auf der jährlich stattfindenden Veranstaltung. Laut dem obersten Repräsentanten der Sudetendeutschen, Bernd Posselt, ist Seehofer eng mit der Tschechischen Republik verbunden. Das Verhältnis zwischen Deutschland und der Tschechischen Republik sei ihm wichtig.

Seehofer war 2010 als erster bayerischer Ministerpräsident zu einem offiziellen Besuch nach Prag gereist.

Festveranstaltung "Ja zur Heimat im Herzen Europas"

Der Sudetendeutsche Tag steht heuer unter dem Motto "Ja zur Heimat im Herzen Europas". Die Regensburger Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer wird ein Grußwort sprechen, ebenso Sozialministerin Kerstin Schreyer. Das Schlusswort hat Posselt.

Neben den Festreden wird es am Samstag ab 14.30 Uhr auch themenbezogene Veranstaltungen und Workshops der sudetendeutschen Organisationen, Gemeinschaften und Vereine geben. Ab 19 Uhr steht der "Große Volkstumabend" sowie um 21 Uhr das "Sudetendeutsche Volkstanzfest" auf dem Programm.

Europäischer Karlspreis für Charlotte Knobloch

Erster Höhepunkt des dreitägigen Sudetendeutschen Tags in Regensburg war am Freitag die Verleihung des Karlspreises an Charlotte Knobloch, die Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Knobloch wurde damit für ihre Verdienste um Europa und für ihren Kampf gegen Nationalismus und Populismus geehrt.

Als Schirmherr des 70. Sudetendeutschen Tags wird am Sonntag Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Regensburg erwartet.