Seehofer "bedrückt" - Aufruf zur Geschlossenheit in der CSU

CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer will trotz der schweren Niederlage seiner Partei bei der Landtagswahl in Bayern in allen Ämtern bleiben. "Ich werde natürlich meine Verantwortung weiterhin wahrnehmen", antwortete er auf die Frage, was das Wahlergebnis für ihn persönlich bedeute.

Mit dem Abschneiden seiner Partei zeigte sich Seehofer unzufrieden. Er sei "bedrückt über das nicht gute Ergebnis".

Zugleich betonte er, die CSU habe einen klaren Auftrag erhalten, eine neue Regierung in Bayern zu bilden. Jetzt komme es darauf an, dass die Partei "die Geschlossenheit und die Kraft" aufbringe, diesen Auftrag der Wähler anzunehmen und sich in den nächsten Wochen voll auf die Frage der Regierungsbildung zu konzentrieren.

Seehofer bedankte sich beim Spitzenkandidaten Markus Söder für den Wahlkampf. "Es war famos", so Seehofer.