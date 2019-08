Seehaus im Fichtelgebirge: Die neuen Pächter sind die alten

Ab 1. Oktober hat das Seehaus im Fichtelgebirge neue Pächter. Monika Steiner und Berthold Hübner haben mit dem Fichtelgebirgsverein (FGV) einen Pachtvertrag unterschrieben. Sie hatten bereits von 2009 bis 2014 Wirts- und Unterkunftshaus gepachtet. Es wird für 90.000 Euro saniert. Das Seehaus war ein Jahr lang geschlossen.

Testbetrieb an Pfingsten ein voller Erfolg

Zuletzt hatte das Seehaus an Pfingsten geöffnet. Die Ortsgruppe Bischofsgrün des Fichtelgebirgsvereins sperrte kurzerhand die Wanderhütte am Pfingstsonntag und Pfingstmontag auf. Es gab Getränke und Würstchen. Bereits ein paar Tage davor, am Feiertag Christi Himmelfahrt, hatte der Fichtelgebirgsverein mit Erfolg den Testbetrieb gestartet. Er kam bei den Touristen und auch bei den Einheimischen gut an. Weil es weder Teller noch Tassen gab, schafften die Ehrenamtlichen des FGV das Geschirr selbst auf den Berg. Zehn Mitglieder waren im Einsatz.

Suche nach Pächter war schwierig

Der Fichtelgebirgsverein hatte mehrere Interessenten, die das Seehaus pachten wollten. Doch sie sind kurzfristig abgesprungen. Es sei sehr schwierig gewesen, geeignete Pächter zu finden, hieß es. Man brauche technische und gastronomische Kenntnisse.

Mit dem Auto darf nur der Wirt zum Seehaus fahren

Das Seehaus liegt auf einer Höhe von 922 Metern und ist für Besucher nur zu Fuß oder per Fahrrad erreichbar. Lediglich die Hüttenwirte dürfen mit dem Auto zum Seehaus fahren.