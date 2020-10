Seeforellen werden im Königssee wieder heimisch

Königin der Alpenseen

Mit einer Länge von bis zu 100 Zentimetern wird die Seeforelle auch als "Königin der Alpenseen" bezeichnet. In den 1980er und 1990er Jahren gab es in fast allen großen bayerischen Seen erhebliche Bestandseinbrüche - auch im Königssee. Bis vor drei Jahren war die Seeforelle aus dem Nationalpark Berchtesgaden fast verschwunden.

Nach einer aufwändigen Renaturierung des Saletbaches zwischen Obersee und Königssee 2011 sind wieder bessere Lebensbedingungen für Seeforellen entstanden. Nationalpark, Bezirk Oberbayern und der Königsseefischer wollen bis 2024 die Entwicklung der Seeforellen-Jungfische genau beobachten und dokumentieren.