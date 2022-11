Seefeld in Tirol: Langlauf ist auch ohne Frau Holle möglich

Noch ist es nur eine zwei Kilometer lange Schneezunge, doch die hat eine magische Wirkung. Langläuferinnen und Läufer aus Nah und Fern kamen bereits für die ersten Runden in der Olympiaregion Seefeld/Leutasch in Tirol - darunter auch zahlreiche Bayern. Dicht gedrängt ging es zu, das ganze Wochenende in klassischer und Skating-Technik. Der frühe Saisonstart ist nur durch "Snowfarming" möglich. In einem Schneedepot wurde Schnee aus dem letzten Winter übersommert und jetzt verteilt. Der Olympiaregion spielt das gerade jetzt in Zeiten hoher Energiekosten in die Karten, erklärt Joachim Poelzl, der Leiter vom Destinationsmanagement. Schon seit vielen Jahren setze die Olympiaregion Seefeld auf Snowfarming, doch beim diesjährigen Saisonstart zahle sich das wirklich aus.