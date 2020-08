Seebühne am Dutzendteich: Konzerterlebnis mit Südseestimmung

Musikalische Vielfalt als Ersatz für ausgefallene Sommerfeste

Mit der Seebühne am Dutzendteich will die Stadt Nürnberg den Menschen einen kleinen Ersatz für die beliebten Musikevents, die wegen Corona abgesagt wurden, bieten. Jedes Konzert an diesem Wochenende steht musikalisch für ein ausgefallenes Festival. Die multikulturelle Band Bukahara vertritt mit ihrer Leichtigkeit und Lebensfreude das Bardentreffen, das an diesem Wochenende in der Nürnberger Altstadt stattfinden sollte. Das Ensemble der Staatsphilharmonie Nürnberg präsentiert am Samstagabend in Anlehnung an das Klassik Open Air ein buntes Repertoire der Wiener Klassik. Und der Tasten-Virtuose Simon Oslender entführt wie bei Stars im Luitpoldhain das Publikum in die Welt des Jazz.

Finanzierung durch Sponsoren und Spenden

Das einmalige Angebot ist Überbrückungshilfe und Experiment in einem und finanziert sich hauptsächlich durch Spenden und Sponsoren. Die Aufwendungen der Stadt Nürnberg liegen laut Bürgermeisterin Julia Lehner im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Konzerte sollen dabei nicht nur den Künstlern und der Eventbranche helfen, sondern auch den Menschen wieder ein kleines Stück Kultur schenken. "Uns ist klar, dass es nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein ist", sagt Organisator und Leiter des Projektbüros Andreas Radlmaier. "Unter den außergewöhnlichen Umständen ist es aber immerhin ein Lichtblick".