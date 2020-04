Erste Mahnwache der Seebrücke Würzburg seit Corona-Shutdown

Corona-Pandemie: Aktuelle Information zur Lage in Unterfranken finden Sie hier.

An der Mahnwache der Seebrücke Würzburg am Donnerstagnachmittag beteiligten sich genau 20 Aktivisten. Diese Zahl an Teilnehmern hatte die Stadt Würzburg zugelassen. "Wir können nicht nicht demonstrieren! Wir können da nicht wegschauen", erklärte Organisator Thomas Palmae, Aktivist bei Seebrücke Würzburg.

Kritik an Situation in südosteuropäischen Flüchtlingscamps

Die Veranstalter wollen auf die Situation an den europäischen Außengrenzen aufmerksam machen, insbesondere auf die in den Flüchtlingslagern wie im griechischen Moria auf der Insel Lesbos. Das Problem sei, dass sich die Geflüchteten in den Lagern nicht vor Infektionen schützen könnten, weil nicht nur ein Mangel an Desinfektionsmittel bestehe, sondern selbst das Wasser knapp sei. Zustände, die trotz Corona-Krise nicht in den Hintergrund geraten dürfen, findet Palmae. Deshalb habe er die Mahnwache organisiert und bei der Stadt beantragt.

Aktion unter besonderen Voraussetzungen

Die Stadt hat maximal 20 Personen zugelassen, die jeweils einen Abstand zueinander von eineinhalb Metern einhalten müssen. Bei der Mahnwache handelt es sich laut den Veranstaltern um die erste öffentliche Versammlung seit Beginn der Corona-Schutzmaßnahmen in Würzburg. Trotz der besonderen Situation hätten sich laut Palmae weit über 20 Aktivisten bei ihm gemeldet, um die Mahnwache zu unterstützen.

Die Seebrücke Würzburg ist ein Ableger einer bundesweiten, zivilgesellschaftlichen Bewegung. Es handelt sich um ein Bündnis aus kirchlichen, sozialen und politischen Gruppen, die sich für Menschen auf der Flucht und eine Entkriminalisierung der Seenotrettung einsetzen.

