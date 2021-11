Seebrücke fordert Aufnahme von Geflüchteten in Würzburg

Der Migrationskonflikt an der Grenze zwischen Polen und Belarus spitzt sich immer weiter zu. Mindestens neun Menschen sind bereits ums Leben gekommen, zuletzt fand die polnische Polizei die Leiche eines jungen Syrers an der Grenze zu Belarus. Immer mehr zivilgesellschaftliche Organisationen bekräftigen, dass sofort gehandelt werden müsse. In Würzburg hat die Bewegung Seebrücke nun Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) aufgefordert, Menschen aus dem Grenzgebiet aufzunehmen.

Würzburger Seebrücke nimmt Schuchardt beim Wort

Wie eine Sprecherin bekanntgab, fordert die Gruppierung Schuchardt dazu auf, seinen Aussagen nachzukommen, die er seit 2019 mit der Erklärung Würzburgs zum "Sicheren Hafen" erfüllen wollte. Die Stadt Würzburg war damals auf Betreiben Schuchardts hin der Initiative beigetreten, die Menschen in Not unbürokratisch helfen soll. Die Aktivistinnen und Aktivisten nehmen Schuchardt nun beim Wort und fordern, dass Menschen in der Stadt unterkommen sollen. Verbale Signale reichten nicht mehr aus.

Unter anderem die "Sicheren Häfen" München, Berlin und Rottenburg hätten ihre Bereitschaft zur Aufnahme von Menschen aus dem belarussisch-polnischen Grenzgebiet bereits bekräftigt. "Würzburg muss nun nachziehen und ein Zeichen der Solidarität und Humanität setzen, wie OB Schuchardt es 2019 versprochen hat!", wird eine Aktivistin der Seebrücke Würzburg in einer Pressemitteilung zitiert.

Stadt will sich in besonderer Weise für Geflüchtete einsetzen

Als Mitglied des Städtebündnisses "Sicherer Hafen" müsse die Stadt nun die Unterstützung von Aufnahmeprogrammen gewährleisten. Würzburg hatte sich als eine von über 100 Städten dem Bündnis angeschlossen. Damit erklärte sich die Stadt bereit, sich in besonderer Weise für Geflüchtete einsetzen zu wollen. Schuchardt hatte sich in der Vergangenheit immer wieder für die Aufnahme von Flüchtlingen eingesetzt.