"Sehr selten": Quallen in See bei Lichtenfels entdeckt

Es liegt vermutlich an den anhaltend hohen Temperaturen: Im Schönbrunner See im Landkreis Lichtenfels sind Quallen entdeckt worden. Dass diese Tierart in Gewässern in Oberfranken vorkommt, sei nicht ungewöhnlich – dass sie aber auch zu sehen ist, sei sehr selten, erklärt Frank Reißenweber vom Landratsamt Coburg am Donnerstag im Gespräch mit BR24.

Süßwasserquallen sind nicht gefährlich

Dem Biologen waren vor wenigen Tagen Fotos der Tiere zugeschickt worden. Für Menschen seien die höchstens ein Zentimeter großen Süßwasserquallen nicht gefährlich. Die Tiere hätten kein Nesselgift, wie beispielsweise Quallen an der Ostsee, deren Berührung schmerzhaft sein könnte.

Die Süßwasserqualle entwickelt sich aus sogenannten Polypen. Diese millimetergroßen Nesseltiere kommen in den meisten Süßwassergewässern vor. Allerdings bilden sie erst bei dauerhaft warmen Wassertemperaturen um die 24 Grad Celsius die Quallengeneration aus.

Bereits 2003 und 2018 Quallen in der Region

Laut Reißenweber hätte es zuletzt in den Sommermonaten der Jahre 2003 und 2018 Süßwasserquallen in den Regionen Coburg und Lichtenfels gegeben. Damals seien die Bedingungen ausreichend gewesen, damit sich Quallen bildeten. Lokale Medien hatten zuerst über den jüngsten Fund von Süßwasserquallen im Landkreis Lichtenfels berichtet.