Security vor Bayreuther Freibad: Kein Gerangel mehr am "Kreuzer"

Die Schlange vor dem Eingang des Bayreuther Kreuzsteinbades wird langsam länger. 29 Grad im Schatten zeigt das Thermometer. Vor einer Stunde war Schulschluss. Jetzt kommen nach und nach die Badegäste: Schülerinnen und Schüler, Jugendliche, Eltern mit Kindern, Studierende.

Wachmänner am Eingang sorgen für reibungslosen Einlass

Neben der Kasse des Bayreuther Freibades stehen zwei Wachmänner, beobachten die Wartenden, helfen bei den Formalien. Die Menschen müssen sich registrieren. Entweder schon zu Hause das Formular herunterladen, am Badeingang oder mit der Luca-App. Der Eintritt soll reibungslos und zügig vorangehen. Die Wartenden sind geduldig. 1.000 Personen dürfen gleichzeitig im Kreuzsteinbad sein.

Security-Einsatz nach Schubsereien in der Warteschlange

Am 17. Juni war das anders, es kam zu einem Gerangel. Die Warteschlange war an diesem heißen Sommertag lang, die Stimmung kochte über. Einige versuchten über den Zaun in das Freibad zu klettern. Es wurde geschimpft und geschubst. Es war laut und unhöflich. Das Personal des Freibads bekam den Unmut der Wartenden ungefiltert ab. Seitdem ist die Security im Einsatz. Es kam zu keinen weiteren Vorfällen. Einige Badegäste finden das gut. Andere wiederum beschämend, dass es einen Sicherheitsdienst braucht, weil sich mancher Badegast nicht zu benehmen weiß.

Badbetreiber setzen auf Dialog

Die Aufgabe der Wachmänner ist es vor allem Präsenz zu zeigen. Das reiche schon aus, meint Jan Koch, Sprecher der Bayreuther Stadtwerke, die das Bad betreiben. Komme es zu Problemen setze man nicht auf Konfrontation, sondern auf den Dialog mit den Badegästen. Direkt am Kassenhäuschen und auch im Nachhinein. Sämtliche Beschwerden, die bei den Stadtwerken eingehen, würden auch beantwortet, so Koch.

Corona-Abstandsregeln gelten auch im Freibad

Im Kreuzsteinbad selber gelten die der Pandemie geschuldeten Abstandsregeln. Menschen verschiedener Hausstände sollten sich nicht zu Nahe kommen. Auf den Liegewiesen ist reichlich Platz, denn statt der an heißten Tagen sonst üblichen 4.000 bis 6.000 Badegäste, verteilen sich die erlaubten 1.000 auf dem weitläufigen Gelände.

In den Becken sind Bahnen abgeteilt, damit die Schwimmerinnen und Schwimmer Kreise ziehen können und sich kaum begegnen. Der Sprungturm ist oberhalb des Dreiers gesperrt. Einzig im Wellenbad geht es etwas enger zu, wirkt es manchmal unübersichtlich. Aber die Stadtwerke wollen diese Attraktion so lange wie möglich offen halten.

Badegäste haben Verständnis für Schutzmaßnahmen

20 Bademeisterinnen und Hilfskräfte wachen über das Geschehen. Sind manchmal strenger, manchmal etwas nachsichtiger. Das Verständnis für die Corona-Schutzmaßnahmen sei bei den Badenden im Grunde da, meint Jan Koch. Doch auch hier gebe es immer mal Diskussionen mit ein paar weniger Einsichtigen. Im Großen und Ganzen laufe der Betrieb aber reibungslos.

Gästezähler hilft Wartezeit zu reduzieren

Am Eingang zum "Kreuzer", wie die Bayreuther ihr Freibad nennen, ist die Schlange noch etwas länger geworden. Die Temperatur hat die 30-Grad-Marke geknackt. Lange warten müssen die Leute aber nicht. Die Stadtwerke haben mehrere Zähler am Eingang installiert. Wie viele Menschen gehen rein, wie viele raus. Wie viele Plätze sind noch frei. Auf der Internetseite des Kreuzsteinbades kann jeder nachsehen, ob es gerade Sinn macht, sich in die Warteschlange vor dem Freibad zu stellen. Denn hier wird immer die aktuelle Auslastung und die Anzahl der freien Plätze angezeigt.