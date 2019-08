Security bei Festen: Der Bedarf steigt, die Probleme auch

Vor allem kleine Sicherheitsfirmen haben Personalprobleme

Kleinere Unternehmen tun sich schwer, gut ausgebildetes Personal zu finden. Die Folge: Festbesucher werden Opfer von rabiaten Sicherheitsdiensten. Auch Wolfgang Fisch hat diese Erfahrung gemacht. Der Lackiermeister aus Donaustauf wurde auf einem Feuerwehrfest von einem Security-Mitarbeiter verletzt.

"Ich war auf dem Feuerwehrfest drei Tage helfen und wurde auf rüde Weise angesprochen, ich solle das Zelt verlassen. Ich habe mich dann auch als Feuerwehrler zu erkennen gegeben, was aber nicht interessiert hat. Mir ist dann gesagt worden, was ich kleines Licht dort möchte. Der nächste Satz war dann, 'ich ziehe dich auf allen Vieren raus.' Und bis ich es richtig realisieren konnte, hat er mich auf allen Vieren aus dem Zelt gezogen und draußen hingeschmissen. Die Ellenbogen und die Knie waren aufgerissen. Ich habe dann auch die Polizei geholt. Ich habe immer noch die Möglichkeit, eine Anzeige zu stellen, habe es aber sein lassen." Wolfgang Fisch, Helfer auf einem Feuerwehrfest und attackiertes Opfer

Kontrollbehörden an der Auslastungsgrenze

Die meisten Sicherheitsfirmen halten sich an die rechtlichen Vorschriften. Doch es gibt auch schwarze Schafe. Diese stellen Praktikanten oder nicht qualifiziertes Personal ein, was rechtlich verboten ist. Das zuständige Ordnungsamt ist eigentlich für die Überprüfung der Mitarbeiter zuständig. Laut BR-Recherche kommen die Ämter aufgrund der vielen Veranstaltungen aber nicht hinterher oder prüfen nur oberflächlich. Wie uns der Ordnungsdienstleiter Karl-Heinz Nagl erzählt, schaut man in Straubing genau darauf, wer auf dem Gäubodenfest für Sicherheit sorgt.

"Bevor die Leute hier in Einsatz gehen, werden sie von der Behörde überprüft. Sie müssen spezielle Voraussetzungen erfüllen und brauchen eine Ausbildung. Sie werden auf Vorstrafen überprüft, ob nirgendwo Rechtsextremismus oder sonst etwas im Spiel war. Nur dann bekommen sie die Freigabe." Karl-Heinz Nagl, Ordnungsdienstleiter Straubing

Seit dem 1. Juni gibt es das Bewacherregister. Alle Sicherheitsfirmen in Deutschland sind verpflichtet, grundlegende Daten ihrer Mitarbeiter wie Ausweis oder Qualifikation an das Bundeswirtschaftsministerium zu übermitteln. Bei Vor-Ort-Kontrollen kann die zuständige Behörde die Daten schnell überprüfen. Somit soll verhindert werden, dass nicht-qualifiziertes Personal im Dienst ist.