Secondhand-Mode: Gebrauchte Fashion ist gefragt

Der Secondhand Shop von Brini Rodehau ist aktuell coronabedingt geschlossen. Die Mode-Expertin versucht ihre speziellen, gebrauchten Teile über Instagram zu verkaufen. Gleichzeitig bietet sie ihren Kundinnen Video-Calls an. Sie sucht spezielle Looks heraus und präsentiert die Mode dann übers Handy. Viele ihrer Stammkundinnen lieben Retro-Outfits und können mit der aktuellen Massen-Mode von der Stange nichts anfangen.

Die 2000er sind zurück – Juicy Couture und Co feiern Comeback

Gerade ist eine Kundin aus München am Telefon. Sie lässt sich von Brini Rodehau verschiedene Outfits zeigen und entscheidet, am Telefon, was sie gerne kaufen würde. Brini Rodehau hat für sie eine spezielle Hose ausgewählt, die sie gerade abfilmt und der Kundin vorführt. Es ist eine Jogginghose: locker geschnitten, baby-rosa, mit weiten Beinen.

"Jetzt pass auf, ich habe das was mega Nices am Start, eine Juicy in einem wunderschönen Niki-Flausch rosa. Ich dachte das wäre eine mega coole Sache fürs homeoffice." Brini Rodehau, Seondhand-Laden

Die Hose ist typisch 2000er und im Moment angesagt. Die Kundin ist begeistert und verliebt sich sofort in das Teil. "Also die gefällt mit riesig, ich mag an den 2000er vor allem die Musik, die Hose spiegelt das perfekt wieder." Juicy Couture war schon mal da und ist jetzt in Secondhand-Shops wieder total gefragt, erzählt Brini Rodehau: "Das ist eine Marke, die hart angesagt war in den 2000er Jahren, das wurde auf dem roten Teppich auch tatsächlich getragen, von Paris Hilton zum Beispiel. Die Fotos kennt doch eigentlich jeder, als Paris Hilton da so ihren kleinen Hund im Arm hatte und so eine Hose trug."

Nicht nur individuell, sondern vor allem auch nachhaltig

Vintage und Retro Styles, um solche Looks dreht sich alles in Brinis Secondhand-Shop la Cola in Nürnberg: Einzelstücke, gebraucht, individuell und eben nicht von der Stange. Brini Rodehaus ist auch auf Instagram aktiv. Da will sie den Kundinnen Lust auf Mode machen, die alt und gebraucht ist und damit eben auch nachhaltig. Vor allem die Jüngeren stehen drauf, beobachtet sie. "Tatsächlich würde ich sagen, so die ab 13-Jährigen und dann ist so der Schnitt wirklich ja bei 18 oder 20 Jahren. Also es ist wirklich die sehr junge Generation, die sich gerade für die 2000er interessiert."

Secondhand-Mode bei jungen Menschen gefragt

Lisa Makkay und Ilja Craceac aus Fürth sind Fans von Secondhand Mode. Natürlich liegt auch in Lisas Kleiderschrank eine Juicy. "Die ist mega cool, die ist juicy couture und das ist halt einfach total super, die hier ist blau, glitzert und ist ganz flauschig." Die 17-Jährige und ihr 14-jähriger Freund lieben gebrauchte Klamotten. "Das hat einfach Charakter, mir gefällt das, wenn das so ein bisschen abgeranzt ist und man weiß, dass das schon viel hinter sich hatte und zum anderen wegen dem Kreislauf, das ist halt viel besser für die Umwelt."

Instagram-Profil "Nürnberg Fits"

Die zwei sind bei Instagram. "Nürnberg Fits" heißt ihr Profil. 10.000 Follower haben sie schon, hier veröffentlichen sie Bilder von Menschen mit besonderen Outfits. "Da kann sich jeder Inspiration holen und wir wollten, dass ein bisschen mehr Unterschiedlichkeit in die ganzen Outfits kommt und sich nicht alle immer gleich anziehen und dem Trend folgen."

Klamotten gehören nicht in den Müll

Im Lager von Brini Rodehau können sich die Kundinnen und Kunden mit Secondhand-Klamotten eindecken, von den 60ern bis in die 2000er. Alles Stücke, die schon einen Besitzer hatten und nun von anderen wieder getragen werden können, das sei das Geniale an Secondhand-Mode findet sie. "Du kannst neu kaufen, aber dann kauf Secondhand und wenn Du es nicht mehr anziehst und bring' es in den Kreislauf zurück." Individuell und nachhaltig, die Idee dahinter. Brini Rodehau ist überzeugt, dass viele Menschen dahinterkommen werden, dass Klamotten durchaus den Besitzer wechseln können und keinesfalls auf die Müllhalde gehören.