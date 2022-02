Second-Hand Mode: "Nur nackt sein ist nachhaltiger"

"Du kommst nackt auf die Welt, du gehst nackt von der Welt. Dazwischen musst du dich anziehen – dann mach's vernünftig. So, dass es der Umwelt nicht schadet." So begründet Brini Rodehau, warum ihre Leidenschaft Second-Hand Mode ist. In ihren drei Läden lebt sie ihr Motto "Nur nackt sein ist nachhaltiger" und will mit ihren "Klamotzkis" ihre Philosophie weitergeben.

Schon immer Second-Hand getragen

Brini Rodehau hat buntes Haar und sticht mit ihrer Vintage-Brille und ihrem Blümchenkleid zwischen den Kleiderstangen in ihrem Laden hervor. Sie plaudert mit Kundinnen, fragt, wie es ihnen geht, was sie machen. Nebenher, als wäre es gar nicht Arbeit, sortiert sie, überlegt, was sie für ihre Kundin da hätte und sagt auch knallhart: "Nein, das steht dir nicht!" Denn was würde es bringen, wenn das Stück im Schrank versauert – genau das will sie ja verhindern. Schon immer war Brini Rodehau Fan von Kleidung aus zweiter Hand und plünderte für Kleider und Blusen schon den Kleiderschrank ihrer Oma.

Leidenschaft wurde Beruf

2013 fing sie dann erstmals an, ihre Leidenschaft für Second-Hand zum Beruf zu machen. Sie eröffnete einen Laden in Fürth. Heute hat sie das Konzept von damals weiterentwickelt und inzwischen drei Läden – in Nürnberg, Fürth und Ansbach. Sie bekommt Kleidung von Kundinnen entweder geschenkt oder verkauft sie auf Kommission weiter. Jedes Teil geht durch die Hände der 38-Jährigen – da kommen viele Schätze zum Vorschein. Sie hatte schon Röcke "Made in West-Germany" in der Hand oder eine VGN-Karte aus den 1960ern aus einem Trachtenblazer gefischt.

Bei den Preisen dafür kommt es auf die Marke, den Zustand, aber auch aktuelle Trends an. Ein aktuelles Beispiel ist ein Adidas-Trainingsanzug aus den 1980ern. Der blaue Einteiler geht preislich im Internet durch die Decke – das passt sie natürlich an. Kleidung, die wiederum günstig als "Fast Fashion" geshoppt wurde oder einfach einen Makel hat, wird grün markiert und für zwei Euro verkauft.

Aktionen auf Social Media

Second-Hand soll das ranzige Alt-Kleider-Image verlieren, sagt Brini Rodehau. Social Media hilft ihr dabei. In regelmäßigen Fotoshootings werden auf Instagram vor allem auch die günstigen Kleidungsstücke gekonnt in Szene gesetzt. Zum Jubiläum ihrer Läden gingen ihre Models sogar weiter. Getreu dem Motto "Nur nackt sein ist nachhaltiger" präsentierten sie Texttafeln auf bekannten öffentlichen Plätzen in Ansbach, Fürth und Nürnberg.

Zu viel Mode in Umlauf, billig produziert

Allgemein ist viel zu viel Kleidung in Umlauf, vor allem viel neue Mode, sagt Brini Rodehau. Bei einem sofortigen Produktionsstopp könnten wir trotzdem noch eine lange Zeit neue Ware kaufen. Dazu kommen die schwarzen Schafe der Modeindustrie, die aktuelle Trendkleidung zu Schnäppchenpreisen aus Fernost schicken. Darauf will Brini aufmerksam machen.

Neue Kleidung ist Belohnung

Dass man gerne shoppen geht und sich etwas gönnt, ist völlig in Ordnung, sagt die Second-Hand Verkäuferin. Immerhin schüttet das auch Endorphine aus. Allerdings könnte man dabei zumindest teilweise auf Nachhaltigkeit achten.