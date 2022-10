Sechsstreifiger Ausbau: Letzte A3-Sperre am Wochenende

Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A3 zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und der Anschlussstelle Rosenhof gibt es am Wochenende nochmals eine Vollsperrung der Autobahn. Die Vollsperrung der A3 zwischen Regensburg und Rosenhof beginnt am Samstag gegen 20.30 Uhr und dauert voraussichtlich bis Sonntag 16 Uhr.

Das wird gemacht

Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, werden während dieser letzten Sperrung an der Brücke am Rotsäulenweg die Schalungsgerüste über der Fahrbahn der A3 sowie die Behelfsbrücken der B8 an der Anschlussstelle Rosenhof abgebaut. Gleichzeitig wird die Vollsperrung genutzt, um beispielsweise Schilderbrücken über den gesperrten Fahrbahnen einzuheben und den Fahrbahnrand an der südlichen Fahrbahn zwischen dem Autobahnkreuz und der Anschlussstelle Regensburg-Burgweinting zu verbessern.

Hier wird umgeleitet

Im Großraum Regensburg müssen Autofahrer deshalb mit deutlich längeren Fahrzeiten und erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen, weil der Verkehr auf mehreren Routen durch das Stadtgebiet umgeleitet wird.

In Fahrtrichtung Passau erstreckt sich die Vollsperrung auf den A3-Abschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und der Anschlussstelle Wörth an der Donau/Wiesent. Die Anschlussstellen Regensburg-Universität, Regensburg-Burgweinting, Regensburg-Ost, Neutraubling und Rosenhof sind gesperrt. Drei verschiedene Umleitungsrouten in Richtung Passau werden ab der Kreuzung Odessa-Ring/Straubinger Straße zusammengeführt.