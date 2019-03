Sechsstreifiger Ausbau der A3: nächste Brücke wird abgerissen

Im Zuge des sechsspurigen Ausbaus der A3 im Raum Regensburg kommt es am letzten Märzwochenende zu einer Straßensperrung. Das teilt die Autobahndirektion Südbayern mit. Vom Samstagabend (30.03.19) ab 20.30 Uhr bis Sonntagnachmittag (31.03.19) um 14 Uhr wird die nördliche Autobahnbrücke über die Landshuter Straße abgebrochen.

Vier große Bagger werden dann rund 3.500 Tonnen Beton und Stahl abbrechen, so die Autobahndirektion. Drei Lkw sollen die Massen dann fortlaufend abtransportieren. So sei sichergestellt, dass die Arbeiten in kürzester Zeit durchgeführt werden.

Autobahn-Verkehr ist nicht betroffen

Während der Bauarbeiten ist die Landshuter Straße unterhalb der A3 für den Verkehr voll gesperrt. Es wird umgeleitet. Der Verkehr auf der Autobahn ist von der Sperrung der Landshuter Straße nicht betroffen. An der Anschlussstelle Regensburg-Burgweinting kann in beiden Fahrtrichtungen aus und in die Autobahn eingefahren werden. "Nach dem Abbruch der nördlichen Brücke wird diese bis zum Herbst 2019 mit ausreichend Platz für dann drei Autobahnspuren neugebaut", so die Autobahndirektion. Hierfür ist am Wochenende 27. bis 28. Juli 2019 noch eine zweite Sperrung der Landshuter Straße notwendig.

Junkerstraße voll gesperrt

Bereits am 21. März muss an der Autobahnunterführung Junkerstraße gebaut werden - sie muss laut Autobahndirektion verlängert werden und wird voll gesperrt. Weitere Bauarbeiten erfolgen dort an einzelnen Tagen im April und Mai sowie im gesamten Juni. Auch hier wird der Verkehr umgeleitet.