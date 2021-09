Sechsköpfige Drogenbande aus dem Raum Haßfurt angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Bamberg hat sechs mutmaßliche Mitglieder eines Drogenrings aus dem Raum Haßfurt wegen des illegalen Verkaufs von Betäubungsmitteln in großem Stil angeklagt. Wie Polizeipräsidium Unterfranken und Staatsanwaltschaft Bamberg am Montag gemeinsam mitteilten, wurde bereits Anfang August Anklage gegen sechs Angeschuldigte aus dem Raum Haßfurt erhoben. Die Bande soll im Zeitraum von Anfang 2020 bis Frühjahr 2021 mit insgesamt mindestens zehn Kilogramm Metamphetamin (Crystal) und mindestens 160 Kilogramm Marihuana gehandelt haben. Die Staatsanwaltschaft Bamberg wirft den Angeschuldigten daher unter anderem unerlaubtes bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in mehreren Fällen vor.

Hausdurchsuchungen und Festnahmen im Frühjahr

Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge wurden im Frühjahr 2021 mehrere Personen festgenommen. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen wurden etwa 1,5 Kilogramm Metamphetamin, rund 16,5 Kilogramm Marihuana, ungefähr 140 Gramm Kokain und rund 800 Gramm MDMA (Ecstasy) sichergestellt. Zudem konnten mehrere tausend Euro Bargeld, hochwertiger Schmuck sowie zwei Autos der Bande, welche zur Beschaffung und Verteilung der Betäubungsmittel genutzt wurden, beschlagnahmt werden.

Staatsanwaltschaft spricht von zwei Banden-Bossen

Wie sich herausstellte, handelten die Angeschuldigten in einem noch weitaus größeren Umfang mit Betäubungsmitteln: Drei Männern und einer Frau wird vorgeworfen, sich ab Anfang 2020 zu einer Bande zusammengeschlossen zu haben, um sich durch die Beschaffung und den Verkauf von Betäubungsmitteln in erheblichem Umfang eine Einkommensquelle zu verschaffen. Zwei der männlichen Angeschuldigten werden als Köpfe der Bande angesehen, die Anweisungen für die Beschaffung von Betäubungsmitteln gegeben haben sollen, wobei sie hierbei auf Lieferschienen aus dem Raum Wiesbaden und Berlin zurückgreifen konnten.

Polizei ermittelt auch die Kuriere

Der Transport der Drogen erfolgte hauptsächlich durch ein weibliches Bandenmitglied. Die Bande bediente sich bei der Beschaffung, Lagerung und Auslieferung der Ware unter anderem der Hilfe zweier weiblicher Angeschuldigter. Ein Teil der beschafften Betäubungsmittel wurde über einen im Internet bzw. Darknet konzipierten Internetshop eines der männlichen Bandenmitglieder verkauft. Die Angeschuldigten sollen mehr als zehn Kilogramm Metamphetamin, mindestens 160 Kilogramm Marihuana, 200 Gramm Kokain und mehr als zwei Kilogramm Amphetamin im Zuständigkeitsbereich der Polizeipräsidien Ober- und Unterfranken an verschiedene Abnehmer gewinnbringend weiterverkauft haben.