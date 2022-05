Sechsjähriger verletzt sich in Freizeitpark nahe Cham

Ein Sechsjähriger hat sich bei einem Rennen auf der Kartbahn im Churpfalzpark Loifling im Landkreis Cham verletzt.

Sechsjähriger wird aus Kart geschleudert

Mit einer Gruppe von Kindern ist der Sechsjährige am Freitagnachmittag ein Rennen gefahren, so die Polizei am Samstag. Dabei sei er gegen die Bande gefahren und aus seinem Kart hinausgeschleudert worden. Der Bub erlitt bei dem Unfall eine Platzwunde am rechten Knie, so ein Sprecher.

Kartbahn vorübergehend geschlossen

Es besteht der Verdacht, dass die Kartbahn und die Fahrzeuge technische Mängel aufweisen. Durch die Polizeiinspektion Cham wurde deshalb ein technischer Gutachter hinzugezogen. Die Nutzung der Bahn ist bis auf Weiteres untersagt.

Der Eigentümer des Freizeitparks kündigte Beschwerde an.