Sechsjährige schwer verletzt: SUV fährt Mädchen in Rödental an

Schwere Verletzungen hat ein sechs Jahre altes Mädchen in Rödental im Landkreis Coburg erlitten. Wie die Polizei mitteilte, war es von einem Geländewagen erfasst worden.

Mädchen von Geländewagen angefahren

Am Mittwochnachmittag war ein 30-jähriger Autofahrer in seinem Wagen an parkenden Autos in der Gnaileser Straße vorbeigefahren, als ein sechs Jahre altes Mädchen zwischen den Autos auf die Straße rannte. Geistesgegenwärtig habe der Autofahrer sein Fahrzeug nach links gelenkt und konnte so einen Frontalzusammenstoß mit dem Kind vermeiden, so die Polizei.

Schwerverletztes Kind in Krankenhaus gebracht

Dennoch erfasste er das Mädchen mit der rechten Fahrzeugfront. Das Kind verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich, heißt es. Ein Rettungswagen brachte die Sechsjährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden des Unfalls beträgt rund 1.000 Euro.