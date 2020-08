Sechs Verletzte und Millionenschaden nach Brand in Lackiererei

Bei einem Brand in einer Lackiererei in Kempten sind am Montag sechs Menschen leicht verletzt worden. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftungen behandelt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Halle der Lackiererei sei vollständig ausgebrannt, der Schaden liege einer vorsichtigen Schätzung zufolge im einstelligen Millionenbereich. Mehr als 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdiensten und dem Technischen Hilfswerk waren vor Ort. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Kempten und Umgebung brachten das Feuer nach kurzer Zeit unter Kontrolle.

Ursache bislang unklar

Die Ursache für den Brand blieb zunächst unklar. In der Lagerhalle seien zwei Lackierboxen für Autos gestanden, von denen der Brand möglicherweise ausgegangen sei, sagte der Polizeisprecher. Die weiteren Ermittlungen habe die Kriminalpolizei Kempten übernommen.

Rauchsäule kilometerweit zu sehen

Eine durch den Brand verursachte schwarze Rauchsäule war kilometerweit über Kempten sichtbar. Anwohner in der unmittelbaren Umgebung wurden von der Polizei zwischenzeitlich aufgerufen, Fenster und Türen zu schließen. Hinweise auf eine "Giftgaswolke" habe es aber nicht gegeben, sagte der Polizeisprecher.