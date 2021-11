Sechs Verletzte bei Auffahrunfall auf der A6

Wegen eines Unfalls mit drei beteiligten Fahrzeugen ist die A6 bei Schwabach am Dienstagabend (02.11.21) für zwei Stunden gesperrt worden. Bei dem Auffahrunfall war eine Frau so schwer verletzt worden, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Fünf weitere, leicht verletzte Menschen wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Unfallhergang unklar

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken konnte der genaue Unfallhergang bislang noch nicht rekonstruiert werden, da es keine Zeugen gibt. Sicher ist nur, dass drei Fahrzeuge, ein Audi, ein Opel und ein Seat, mit insgesamt neun Insassen aufeinander geprallt sind.