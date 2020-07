Sechs US-Fallschirmjäger bei Luftübung in Grafenwöhr verletzt

Bei einer Militärübung auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) haben sich am Mittwochabend sechs Fallschirmspringer teilweise schwer verletzt. Die Soldaten seien, statt wie geplant auf einer Wiese, im Wald gelandet. Einige von ihnen blieben in Bäumen hängen, wie die Einsatzzentrale der Polizei Oberpfalz am Morgen auf Anfrage mitteilte.

170 Rettungskräfte im Einsatz

Es waren mehr als 170 Polizisten, Feuerwehrleute, Rettungssanitäter und Notärzte im Einsatz, um die Verletzten zu bergen. Die Bergungsarbeiten in dem Waldstück gestalteten sich wegen der einsetzenden Dunkelheit schwierig. Bei dem Einsatz wurde der Polizei zufolge dann auch noch ein Feuerwehrmann schwer verletzt.

Die Verletzten wurden mit Rettungshubschraubern und Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Einzelheiten zu dem Unfall will die Polizei im Laufe des Tages bekannt geben.

Immer wieder Unfälle mit Fallschirmspringern

Auf dem Gelände des US-Truppenübungsplatzes finden regelmäßig Übungen mit vielen Fallschirmspringern statt. Dabei kommt es auch immer wieder zu Unfällen. Vor fünf Jahren gab es in Grafenwöhr mehr als 30 schwerverletzte Soldaten, als bei einer internationalen Großübung 1.500 Fallschirmjäger gleichzeitig über dem Truppenübungsplatz abgesprungen waren.

Vor drei Jahren machte der Absturz mehrerer US-Einsatzfahrzeuge Schlagzeilen, die mit Fallschirmen über dem benachbarten Übungsplatz in Hohenfels (Lkr. Neumarkt in der Oberpfalz) abgesetzt werden sollten. Ein US-Soldat hatte die Fallschirme sabotiert, es entstand ein Millionenschaden.