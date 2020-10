Sechs positive Corona-Fälle nach Familienfeier in Oberfranken

Diese Familienfeier dürften die meisten Gäste noch etwas in Erinnerung behalten: Nachdem sie gemeinsam im Pressiger Ortsteil Welitsch (Lkr. Kronach) gefeiert hatten, sind insgesamt sechs Teilnehmer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat der Sprecher des Landratsamtes dem BR auf Nachfrage bestätigt. Zunächst waren es nur vier Fälle, doch zwei weitere kamen später hinzu.

Landkreis Kronach: Auch Fußballspielerinnen in Quarantäne

Bei den übrigen 37 der insgesamt 43 Teilnehmer der Feier sei der Corona-Test negativ ausgefallen, so der Sprecher des Landratsamtes. Weil aber eine der infizierten Personen vor der Feier an einem Frauenfußballspiel teilgenommen hatte, mussten weitere 40 Kontaktpersonen in Quarantäne und werden getestet. Die Ergebnisse stehen bislang noch aus.